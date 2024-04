Astăzi la rubrica „Tu decizi! Dosar de candidat” discutăm despre Vasile Dîncu, fostul ministru PSD al Apărării care și-a dat demisia din Guvern după un scandal de imagine, apropiat al unor personaje controversate și bănuit că ar face parte din grupul de la Cluj. În 9 iunie, ne cere ștampila la alegerile europarlamentare pe lista comună a Coaliției PSD-PNL. Dacă merită sau nu votul tău, tu decizi după ce urmărești analiza care urmează.

Vasile Dîncu este candidatul PSD pe lista comună a Coaliției pentru Parlamentul European. În prezent senator, a ocupat pentru mai puțin de un an funcția de ministru al Apărării în cabinetul lui Nicolae Ciucă.

Mandatul său s-a încheiat prematur cu o demisie după ce, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina, a făcut o declarație atât de controversată încât a fost criticată atât de președintele României, cât și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Mai exact, le-a recomandat autorităților ucrainene să încerce să negocieze cu Rusia, explicând că aceasta ar fi singura cale de încetare a războiului.

A fost un apropiat al lui Victor Ponta și apoi al lui Liviu Dragnea și l-a susținut în fruntea PSD Câmpia Turzii pe Avram Gal, condamnat apoi la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență după ce a promis unui om de afaceri că va interveni ca o companie de stat să achiziționeze echipamente de protecție împotriva COVID-19 de la firma acestuia. Acuzat de Elena Udrea că face parte din grupul de la Cluj, a negat însăși existența unui astfel de grup, despre care a spus că ar fi doar o metaforă. Coincidență sau nu, la scurt timp a fost pus de PSD interimar în fruntea filialei din Cluj.

A condus școala doctorală de la Academia SRI în perioada 2011-2015, academie care are până în prezent aproape 40 de teze de doctorat invalidate pentru plagiat. De altfel, Gigi Becali l-a bănuit că ar fi fost General de Securitate. Deși susține că vorbește fluent limba engleză, a fost criticat dur pentru discursul său citit cu greu și cu multe greșeli la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO. Potrivit ultimei sale declarații de avere, pe lângă cele 2 milioane de lei pe care îi are în conturi, senatorul are și tablouri, sculpturi și bijuterii în valoare de nu mai puțin de 45 de mii de euro.

CE AVERE ARE VASILE DÎNCU

*salariu și indemnizații în sumă totală de 22.798 de lei lunar

*2.311.859 de lei în conturi

*un teren

*un apartament și o casă

*două mașini

*tablouri, sculpturi și bijuterii în valoare de 45 de mii de euro

SURSA: declarație de avere