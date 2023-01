Teatrul Fani Tardini Galați vă invită în acest weekend să vizionați spectacolele ”O noapte furtunoasă” și ”After Love”.

Sâmbătă, 21 ianuarie, de la ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului Fani Tardini se va juca ”O noapte furtunoasă”, spectacolul de licență al Promoției 2022 a Facultății de Arte din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați, Clasa conf.univ.dr. Radu Horghidan, o co-producție Universitatea „Dunărea de Jos” Galați (Facultatea de Arte) – Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, 2022

Distribuția: Mihai Păun ( Jupân Dumitrache ), Laurențiu Bobeică ( Nae Ipingescu ), Maria Niță ( Veta ), Mihaela Grosu/ Dorina Iuliana Necula ( Zița ), Ionuț Strat ( Spiridon ), Andrei Ardeleanu/ Robert Bîclea ( Chiriac ), Nică Bargan ( Rică Venturiano )

Proiect inclus în programul de practică teatrală „Teatrul și școala – platformă educațională”, coordonat de conf.univ.dr. Florin Toma, directorul general al Teatrului Dramatic „Fani Tardini”

„O NOAPTE FURTUNOASĂ este un spectacol studențesc care își propune să fie nu doar un studiu practic menit să dezvolte abilitățile actoricești ale studenților actori, ci și un prilej de joacă-experiment care să stimuleze creativitatea și ludicul. Caragiale ne-a pus la dispoziție o frumoasă ocazie de a ne descătușa energiile artistice, piesa fiind plină de tensiune, pericol și umor. La acest spectacol am încercat să oferim o nuanță de specificitate abordării actoricești imaginându-ne că acțiunea se petrece undeva în Moldova. Astfel, toate personajele vorbesc cu accent. Ne-a plăcut tuturor această direcție, care nu numai că ne-a oferit valențe noi de înțelegere a situațiilor, dar ne-a și conectat cu un tip de poftă de joc specific moldovenească. În alte linii, am rămas fideli textului original, păstrând satira, umorul și ironia lui Caragiale.” spune conf. univ. dr. RADU HORGHIDAN, regizorul spectacolului și conducătorul de an.

Duminică, 22 ianuarie 2023, la ora 19:00, pe sceana Teatrului Dramatic „Fani Tardini” se va juca spectacolul ”After Love”, dramatizarea: Eugen Făt, după o idee inspirată de filmul „L’Économie du couple” (producție Franța/Belgia, 2016).

În distribuție: Cristina Uja Neagu (Maria), Aureliu Bâtcă (Andrei), Tamara Constantinescu (Mama Mariei), Dan Căpățână (Bătrânul), Oana Preda (Agent imobiliar, Musafir), Mihaela Lecca-Gorea (Musafir), Alexandrina Maria Neagu (Ioana), Codrin Bâtcă (Ștefan), Jeana Lungu (Vocea judecătorului).

„AFTER LOVE spune poveste de dragoste între doi oameni și etapele prin care ei trec după ce s-au căsătorit. Titlul reflectă ceea ce se întâmplă într-un cuplu după ce dispare euforia de la început, după ce apar copiii și cum încearcă protagoniștii să rezolve situația în care ei au intrat, criza în care ei au intrat. Discuțiile astea cred că sunt în orice familie, în orice casă, dar magia sau soluția la această problemă este cum reușești să treci peste ele sau cum reușești să le gestionezi”- Eugen Făt, regizor.

Sursa: Realitatea de Galati