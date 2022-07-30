Arcada Galați va juca în final Four-ul Cupei României

CSU Hygineium Galaţi a renunțat la locul din Divizia A1

Consiliul director al FR Volei a luat mai multe decizii în ultima şedinţă, între care şi schimbarea sistemului competiţional pentru Supercupa României, adică în format Final Four, faţă de meci unic în deschiderea sezonului, conform news.ro.

Potrivit deciziei FRV, la Turneul Final Four al Supercupei vor participa câştigătoarele şi finalistele campionatului, respectiv ale Cupei României din stagiunea precedentă.

”Dacă finalistele Cupei României se regăsesc între ocupantele primelor două poziţii din campionat, atunci tabloul Final Four va fi completat de ocupantele locurilor 3, respectiv 4 din precedentul sezon”, a precizat FRV.

La masculin, turneul din Supercupa României va avea loc între 26-28 septembrie, iar la feminin urmează să fie decise perioada şi locul de desfăşurare. Alături de CSM Arcada, campioana și câștigătoarea Cupei, la Supercupă vor mai participa Steaua București, finalistă în Cupă și vicecampioana României, Dinamo București, locul trei în campionatul Diviziei A1 și SCM Craiova, locul patru la finalul ediției precedente a Diviziei A1.

Între cele 20 de decizii ale Consiliului director se află şi cea privind Cupa României la feminin din viitorul sezon, tragerea la sorţi urmând a fi refăcută. Motivul: retragerea echipelor CS Medgidia şi CSU Hygineium Galaţi. În locul lor vor evolua formaţiile CSM Bucureşti şi Universitatea Cluj, care au acceptat invitaţia FRV de a evolua în sezonul 2022-2023. Revenită în prima ligă de volei în urma turneului de promovare de la Pitești, CSU Hygineium Galaţi nu va activa în Divizia A1 din lipsa resurselor financiare, urmând să joace încă un an în Divizia A2.

Sursa: Realitatea de Galati