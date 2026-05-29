Măsură de urgență la Galați: gazele au fost oprite după incendiul provocat de drona prăbușită

Un număr de 178 de clienți casnici din municipiul Galați au rămas fără alimentare cu gaze naturale, după ce o dronă prăbușită a provocat un incendiu la blocul BR1B de pe strada Brăilei nr. 45, a anunțat vineri Distrigaz Sud Rețele.

Potrivit companiei, alimentarea cu gaze a fost întreruptă temporar începând cu ora 02:35, ca măsură de siguranță pentru locatarii din zonă. Sunt afectați consumatorii din blocurile BR1C (scara 1) și BR1B (scările 1 și 2).

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au precizat că furnizarea gazelor va putea fi reluată doar după verificarea instalației de utilizare a imobilului afectat de către o firmă autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Conform legislației, instalația comună de utilizare aparține proprietarilor și nu intră în responsabilitatea operatorului de distribuție. Pentru reluarea alimentării, locatarii trebuie să contracteze un operator economic autorizat ANRE care să remedieze eventualele defecțiuni și să efectueze revizia tehnică a instalației.

Compania le recomandă clienților ca, după reluarea alimentării, să contacteze imediat serviciul de urgență dacă simt miros de gaze și să evite utilizarea aparatelor electrice sau producerea de scântei în locuințe.