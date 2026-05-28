Revolta uriașă a bugetarilor din toată țara față de noua lege a salarizării care a adus noi tăieri

Este revoltă uriașă în întreaga țară după ce noua lege a salarizării a adus noi tăieri. Angajații din sănătate au ieșit în stradă în fața Ministerului Muncii. Sporurile scad la jumătate, unele se elimină, iar simulările arată că în final veniturile scad. Unele asistente ar putea pierde chiar și 1.000 de lei. De cealaltă parte, au protestat și angajații din vămi, care au îngreunat activitatea la nivelul punctelor de trecere a frontierei, dar și cei ai Camerei Deputaților și a Direcțiilor Finanțe Publice.

Cadrele medicale spun că executivul a depășit orice limită prin deciziile luate, mai ales pentru că sunt afectate persoane care lucrează în condiții extrem de dure, precum cele de pe secțiile de Terapie Intensivă. În plus, foarte multe unități medicale se confruntă cu lipsa de personal.

Un asistent medical ar putea pierde până la 1.200. În aceste condiții, angajații din Sănătate spun că sunt pregătiți pentru o grevă fără precedent. Există astfel riscul ca spitalele să rămână fără personal.

Au protestat și angajații Trezoriei București, cât și ai mai multor sucursale ANAF.

Legea salarizării i-a împins și pe vameși la proteste masive. Sindicaliștii au încetinit deliberat activitatea din punctele de frontieră, prin controale stricte și verificări amănunțite ale actelor și mărfurilor.