Dogioiu refuză să comenteze prezența lui Bolojan la controversata nuntă a lui Abrudean: „Nu s-a dus să inaugureze sau să valideze acel loc”

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a evitat joi să răspundă întrebărilor jurnaliștilor privind participarea premierului la o nuntă organizată într-un complex imobiliar aflat în centrul unei controverse, invocând caracterul strict privat al evenimentului.

Jurnaliștii au solicitat explicații în contextul în care locația nunții ar aparține unor persoane implicate într-o tranzacție imobiliară suspectă, terenul ar fi fost achiziționat la un preț redus și revândut ulterior la o valoare de patru ori mai mare.

Dogioiu: „Nu discut programul privat al premierului”

Dogioiu a respins însă orice legătură între prezența premierului și validarea implicită a proprietarilor sau a afacerilor acestora.

„Nu discut programul privat al premierului. Este inutil să continuați întrebarea”, a declarat aceasta, adăugând că participarea la un eveniment personal nu poate fi interpretată ca o aprobare a locației.

„Nu cred că, atunci când ești invitat la o nuntă, începi să verifici cine a construit clădirea sau pe ce teren. Nu s-a dus să inaugureze sau să valideze acel loc”, a mai spus Dogioiu.