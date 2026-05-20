Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
O femeie din Serbia spune că a trăit un adevărat șoc după ce a descoperit o sumă uriașă de bani ascunsă sub o saltea, într-o locuință din Germania unde ajunsese să trăiască după ani dificili marcați de lipsuri și pierderi personale.
Cea care își spune povestea sub numele Vesna susține că a avut o copilărie complicată, marcată de divorțul părinților și de probleme financiare. Tatăl său, muzician, ducea o viață dezordonată, iar după moartea acestuia și apoi a mamei sale, rămasă fără sprijin, a fost nevoită să muncească de la vârste fragede pentru a se întreține.
Mai târziu, o familie din Germania a primit-o în casa lor. Ani după acel moment, în timp ce făcea curățenie și schimba lenjeria de pat, femeia a descoperit ceva ce avea să îi schimbe complet viața.
„Am ridicat salteaua și am văzut pachete învelite în hârtie. La început am crezut că nu este real”, a povestit aceasta. Potrivit mărturiei sale, sub saltea erau ascunși aproximativ 700.000 de euro, în bancnote de 100 și 200 de euro.
Femeia spune că, deși inițial s-a gândit să investească banii, în cele din urmă a început să cheltuie fără măsură, atrasă de petreceri, distracții și de oameni care au apărut brusc în jurul ei. În mai puțin de un an, întreaga sumă a dispărut.
Vesna afirmă că experiența i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții și a banilor. După ce a rămas fără avere, s-a întors la muncă și spune că a înțeles cât de importante sunt alegerile făcute atunci când apar oportunități neașteptate.
