Rapperul Wiz Khalifa, căutat de autoritățile din România după ce a fost condamnat la 9 luni de închsioare
Wiz Khalifa a fost inclus pe lista persoanelor urmărite de autoritățile române, după ce a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare într-un dosar privind deținerea de droguri de risc pentru consum propriu.
Artistul american figurează în evidențele Poliției Române cu numele său real, Thomaz Cameron Jibril, cetățean american născut la 8 septembrie 1987.
Decizia de condamnare a fost pronunțată de Curtea de Apel Constanța, după un proces care a pornit de la incidentul petrecut la festivalul Beach Please din Costinești, în 2024, când rapperul a consumat cannabis pe scenă, în timpul unui concert.
Inițial, Tribunalul Constanța dispusese aplicarea unei amenzi penale de 3.600 de lei, însă procurorii DIICOT au contestat hotărârea, iar instanța superioară a schimbat soluția.
Artistul a încercat ulterior să obțină anularea sau suspendarea executării condamnării, însă solicitările sale au fost respinse de magistrați.
Potrivit minutei Curții de Apel Constanța, instanța a respins atât contestația formulată împotriva deciziei definitive, cât și cererea privind suspendarea executării pedepsei.
