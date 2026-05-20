Donald Trump, în centrul unui nou scandal politic după modificarea unui acord federal

Un nou acord apărut în Statele Unite a generat controverse după ce documentul include prevederi care ar putea limita posibilitatea autorităților fiscale de a formula noi pretenții împotriva lui Donald Trump, a membrilor familiei sale sau a companiilor asociate acestora pentru probleme fiscale din trecut.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, noile clauze ar fi fost introduse discret prin documente suplimentare publicate ulterior de Departamentul de Justiție.

Acordul prevede și constituirea unui fond estimat la aproximativ 1,8 miliarde de dolari, destinat despăgubirii unor persoane sau organizații care susțin că au fost afectate de acțiuni considerate politice în timpul administrațiilor anterioare.

Criticii măsurii susțin că documentul ridică semne de întrebare privind un posibil conflict de interese, având în vedere că administrația condusă de Donald Trump controlează instituțiile federale implicate în aplicarea și gestionarea acestor decizii.

Totodată, procurorul general interimar, Todd Blanche, nu a făcut referire la prevederile suplimentare în timpul audierilor desfășurate marți în Senatul american.

Subiectul a reaprins dezbaterea politică din SUA privind independența instituțiilor federale și modul în care sunt gestionate cazurile care implică persoane aflate la conducerea statului.