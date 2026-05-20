Femeie din Timișoara, în stare gravă după ce a sărit de la mansardă în timpul unui incendiu
Smurd - Pompieri
O femeie în vârstă de 72 de ani, medic de familie din Timișoara, a ajuns în stare critică după ce a sărit de la mansarda locuinței sale, în urma unui incendiu puternic care a cuprins clădirea.
Potrivit primelor informații, femeia a încercat să se salveze din calea flăcărilor, iar la sosirea echipajelor de intervenție a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale. Aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde este internată în stare foarte gravă.
În același incident, un bărbat a fost rănit după ce s-a tăiat la o mână într-un geam spart și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Pompierii au intervenit timp de peste două ore pentru stingerea incendiului, însă operațiunea a fost îngreunată de presiunea scăzută a apei la hidranți. Cauza izbucnirii focului nu a fost încă stabilită și este în curs de investigare.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:28 - Marius Baciu, noul antrenor al FCSB: „Sunt supărat pe Mirel Rădoi”
- 19:22 - Scut total în jurul șefului Vămilor după reținerea acestuia într-un mega scandal de corupție. Cine refuză să ia măsuri
- 19:18 - Televiziunea Poporului transmite în exclusivitate, în aceste zile, din cel mai fierbinte punct al planetei. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român la Beijing
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News