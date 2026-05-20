Mesaj de la Budapesta pentru România. Peter Magyar vrea o alianță regională mai puternică
Peter Magyar (Profimedia)
Peter Magyar a transmis un mesaj privind consolidarea relațiilor regionale și extinderea cooperării în Europa Centrală, menționând inclusiv România printre țările cu care Budapesta își dorește un parteneriat mai amplu.
Aflat la Varșovia, unde a susținut o conferință de presă alături de premierul polonez Donald Tusk, liderul ungar a anunțat că intenționează să îi invite și pe premierii din Cehia și Slovacia la o reuniune programată pentru finalul lunii iunie.
Peter Magyar a afirmat că Ungaria își propune să colaboreze mai strâns cu statele din Grupul de la Vișegrad pentru a reda influența și rolul regiunii în cadrul Europei.
Premierul ungar a mai spus că își dorește extinderea colaborării și către alte state din zonă, menționând printre acestea Austria, Croația, Slovenia, România și țările din Balcanii de Vest.
„Inima Europei este acum în Europa Centrală”, a declarat Peter Magyar, subliniind că regiunea trebuie să își consolideze poziția și influența în anii următori.
