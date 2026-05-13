Adio CASS pe pensiile peste 3.000 lei? Decizia CCR care poate schimba veniturile pensionarilor

Pensiile de peste 3.000 de lei ar putea scăpa de plata contribuției la sănătate (CASS). Curtea Constituțională analizează excepția de neconstituționalitate privind modificările fiscale din 2025, o decizie favorabilă însemnând sume mai mari virate lunar către pensionari. Află care sunt șansele ca această taxă să fie eliminată și ce impact va avea asupra bugetului.

Impactul deciziei CCR asupra contribuțiilor de sănătate pentru pensionari

O eventuală admitere a excepției de neconstituționalitate privind plata CASS pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei ar produce o schimbare majoră pentru toți seniorii aflați în această situație. Avocatul Adrian Cuculis a subliniat că efectele unei decizii favorabile a Curții Constituționale sunt generale, aplicându-se tuturor celor vizați de modificările codului fiscal introduse în august 2025. Practic, dacă instanța constituțională decide că taxa este nelegală, toți pensionarii care se încadrează în normele respective vor fi scutiți de plata contribuției la sănătate pentru viitor, legea având caracter obligatoriu pentru întreaga categorie vizată.

Capcana birocratică în recuperarea retroactivă a sumelor reținute

Deși eliminarea plății pe viitor ar fi automată în cazul unei decizii pozitive a CCR, recuperarea banilor deja opriți din pensii din august 2025 și până la momentul pronunțării este un proces mult mai anevoios. Experții juridici avertizează că simpla declarare a neconstituționalității nu obligă statul să returneze automat sumele încasate anterior către toți cetățenii. Există o diferență fundamentală între aplicarea legii pentru viitor și restituirea sumelor trecute, aceasta din urmă fiind strâns legată de demersurile individuale făcute în justiție.

Necesitatea demersurilor în instanță pentru restituirea banilor

Conform explicațiilor oferite de avocatul Adrian Cuculis, pensionarii care nu au inițiat deja procese sau care nu au invocat excepția de neconstituționalitate în cadrul unor litigii riscă să piardă sumele reținute de stat în ultimul an. Restituirea banilor nu se va face prin oficiu, ci depinde de existența unor acțiuni legale concrete desfășurate în fața instanțelor de judecată. Astfel, în timp ce toți pensionarii se vor bucura de o pensie întreagă după o eventuală decizie CCR, doar cei care s-au „angrenat în litigii” și au solicitat oficial recuperarea sumelor ce derivau din plata CASS vor avea șansa reală de a vedea acei bani înapoi în conturi.

Clarificări privind aplicabilitatea generală a legii versus acțiunile individuale

Este esențial ca pensionarii să înțeleagă că o lege declarată neconstituțională este eliminată din circuitul juridic pentru toată lumea, însă prejudiciile create în perioada în care legea a fost în vigoare se recuperează conform procedurilor civile. Mesajul transmis de specialiști este unul de prudență: deși victoria la Curtea Constituțională ar fi una colectivă pentru categoria celor cu pensii de peste 3.000 de lei, reparația financiară pentru perioada august 2025 – mai 2026 rămâne o chestiune de efort juridic personal, nefiind garantată prin simplul efect al deciziei de neconstituționalitate.