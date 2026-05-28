Dan Dungaciu, despre retragerea SUA din Europa: „Este un dezechilibru major. N-am mai fost în situația asta”

Analistul politic și sociologul Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al partidului AUR, trage un semnal de alarmă de o gravitate fără precedent cu privire la vulnerabilitățile de securitate ale României, pe fondul unei posibile reconfigurări a prezenței militare americane în Europa. Acesta critică dur instabilitatea politică de la București și lipsa de viziune a liderilor de la Cotroceni, avertizând că, în timp ce pe plan global se rediscută marile sfere de influență, clasa politică românească „se joacă de-a guvernul”.

Dungaciu sugerează că deciziile recente privind retragerea unor capabilități militare strategice americane din regiune riscă să izoleze România și să destabilizeze profund echilibrul de forțe în raport cu Federația Rusă.

„Ideea de a retrage submarinele americane este un dezechilibru major”

În cadrul unei intervenții la emisiunea Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, Dan Dungaciu subliniază că asistăm la concretizarea unor înțelegeri de culise care amintesc de momentele cinice ale istoriei, menționând că actualul context geopolitic plasează continentul într-o dinamică complet necunoscută și periculoasă.

„...Sau a altor înțelegeri care ar fi putut să se petreacă, devin treptat concretizate. Asta este, de fapt, marea problemă. Și aici, sigur că nu facem judecăți morale, că e bine, că e rău, că e... Așa cum nu cred că judecățile morale au fost făcute în primul rând atunci când România a fost, mă rog, negociată, printre alte state, la Ialta. Dar e vorba că se întâmplă ceva, ideea de a retrage submarinele americane din regiune este un dezechilibru major apropo de submarinele rusești care poartă armă nucleară. Deci suntem într-o situație în care n-am mai fost niciodată”, afirmă analistul.

În tot acest timp, instabilitatea guvernamentală de la București blochează orice reacție coerentă a statului român, problemele majore fiind înlocuite în spațiul public de teme marginale.

„Și în timpul acesta noi n-avem guvern, ne jucăm de-a guvernul, nu avem un consens pe nicio temă majoră și guvernul, oricare ar fi el, va fi unul slab. În plus, discutăm despre dezinformare și tot alte teme de genul acesta, năstrușnicii de la Cotroceni, făcând din aceste, iertați-mă, mize minore și ridicole, mari probleme de securitate. Marea problemă de securitate a României în acest moment și, dacă vreți, a întregului continent, este că se schimbă ceva și se schimbă concret”, explică Dan Dungaciu.

Șocul strategic și lipsa de proiecție a României

Tăcerea Bucureștiului în fața acestor modificări strategice majore este interpretată de sociolog ca un semn de nepregătire și neputință diplomatică, evidențiind eșecul de lungă durată în a construi alianțe bilaterale solide.

„Tăcerea asta absolut șocantă a liderilor de la București și nu numai, chiar și a unor lideri din Europa, ne arată șocul strategic pe care l-a produs această afirmație. Deci suntem în acest moment în fața unei lipse de reacții care pe mine mă sperie, pentru că asta înseamnă că, de fapt, noi nu ne-am așteptat la asta sau n-am luat în serios semnalele care au venit de mai multă vreme încoace. Și întrebarea fundamentală este care este proiecția de securitate a României care, până în prezent, n-a reușit să-și configureze o relaționare de securitate nici cu Statele Unite, nici cu Uniunea Europeană sau nici cu europenii, indiferent cine ar fi fost aceștia. Pentru că este limpede că o asemenea dezangajare a Statelor Unite ridică sub semnul întrebării orice tip de angajament, inclusiv al NATO, al americanilor. Și lucrul ăsta trebuie să ne facă foarte lucizi, pentru că în acest moment, toată problematica de securitate se rediscută. Se rediscută cu ce consecințe?”, se întreabă retoric analistul.

De ce este preferată Polonia și ignorată baza de la Kogălniceanu?

Dan Dungaciu face o comparație directă cu Polonia, remarcând că Varșovia reușește să își renegocieze permanent poziția de securitate cu Washingtonul, obținând trupe suplimentare, în timp ce România rămâne complet ignorată în ecuația bazelor militare permanente. Pentru această izolare, el vede doar trei scenarii posibile.

„Adăugați la asta încă un lucru, care iarăși a fost o știre pe care n-am discutat-o. America, după ce spunea că își retrage 4.000 de soldați din Polonia, a revenit prin vocea lui Donald Trump, care a spus că își readuce 5.000 de soldați în Polonia. Întrebarea fundamentală este de ce nimeni nu discută despre soldații americani în România? De ce nimeni nu pune pe masă ideea de bază militară americană la Kogălniceanu, bază militară însemnând prezență permanentă? De ce americanii nu ne bagă în seamă în niciun fel și în niciun caz? Nu sunt foarte multe posibile răspunsuri. Unu: nu au încredere în noi. Doi: americanii nu consideră că aici e o problemă de securitate. Trei: au un tip de înțelegere cu Federația Rusă, care ne exclude. Indiferent alte răspunsuri, cred că nu mai putem să identificăm.”

În final, analistul cere socoteală publică Administrației Prezidențiale, cerând ca românilor să li se explice motivele reale pentru care partenerul strategic ezită să asigure o prezență militară permanentă la Marea Neagră:

„...Dar întrebarea asta trebuie să fie pusă, pentru că autoritățile, cei care se ocupă cu securitatea, în primul rând Cotroceniul, trebuie să ne explice nouă, cetățenilor români, de ce americanii nu vin în Kogălniceanu, nu stau în Kogălniceanu și prezența lor nu e mai consistentă. Spre deosebire de Polonia, spre deosebire de un stat care, zicem noi, este echivalentul nostru pe flancul estic. Deci, trăgând linie, toate discuțiile, inclusiv cele legate de guvern, inclusiv cele legate de dezinformare, par jocuri cu mărgele de sticlă în raport cu o modificare strategică atât de amplă, precum dezangajarea sau un tip de dezangajare anunțată de americani în cadrul NATO și în cadrul relației cu europenii. Și despre asta nimeni nu vorbește nimic.”