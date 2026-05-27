Autoritățile ucrainene se pregătesc pentru încă doi-trei ani de război. Kievul respinge informațiile și vorbește despre „dezinformare”

Autoritățile ucrainene se pregătesc pentru posibilitatea unui conflict de durată, după ce publicația The Economist a relatat, citând surse guvernamentale, că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi cerut pregătiri pentru încă doi sau chiar trei ani de război.

Potrivit sursei, Kievul mizează pe capacitatea armatei de a rezista pe termen lung, în contextul în care Ucraina a reușit să stabilizeze anumite sectoare ale frontului, să dezvolte industria de apărare și să beneficieze în continuare de sprijin occidental.

Publicația britanică notează că Ucraina și-a demonstrat reziliența inclusiv prin atacurile cu drone desfășurate în interiorul teritoriului rus și prin consolidarea producției interne de echipamente militare.

În același timp, oficialii și analiștii avertizează că un conflict prelungit pune o presiune tot mai mare asupra economiei și societății ucrainene.

Printre problemele evidențiate se numără efectele atacurilor asupra infrastructurii energetice, dar și scăderea coeziunii sociale, pe fondul unor scandaluri de corupție care au afectat cercurile apropiate puterii de la Kiev.

Administrația prezidențială ucraineană a respins însă informațiile publicate. Consilierul prezidențial Dmitri Litvin a catalogat afirmațiile drept „o veche dezinformare”, sugerând că astfel de relatări sunt folosite pentru a susține ideea că situația Ucrainei s-ar deteriora constant.

În paralel, Volodimir Zelenski a declarat recent, într-o întâlnire cu parlamentari ai partidului „Slujitorul Poporului”, că există posibilitatea încheierii „fazei fierbinți” a războiului până în luna noiembrie, însă doar în condițiile oferirii unor garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Astfel, mesajele venite de la Kiev indică atât pregătirea pentru un conflict de lungă durată, cât și menținerea speranței pentru o eventuală reducere a intensității războiului, dacă vor exista condiții diplomatice și de securitate favorabile.