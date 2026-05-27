Procurorul general respinge Legea salarizării a lui Bolojan: "Aduce grave atingeri statutului procurorilor"

Procurorul general al României respinge legea salarizării promovată de Ilie Bolojan. Cristina Chiriac susține că proiectul aduce grave atingeri statutului procurorului. Și judecătorii de la Curtea de Apel Pitești, condusă acum de Bogdan Mateescu, fost șef CSM, atrag atenția public asupra consecințelor, spun ei, catastrofale ale proiectului de lege al salarizării. Aceștia susțin, printre altele, că singura preocupare a celor care au inițiat proiectul ar fi vizat de fapt majorarea salariilor demnitarilor.

Cea mai dură reacție în cadrul tuturor acestor tensiuni vine chiar din partea Procurorului General al României, printr-un comunicat transmis de către Parchetul General, legat de Legea salarizării promovată de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Proiectul de lege a fost publicat luni și prevede plafonarea salariilor inclusiv pentru magistrați – pentru judecători, cât și pentru procurori. În cadrul comunicatului transmis de Parchet, se menționează că se aduce atingere asupra statutului procurorilor: „prevederile proiectului de lege sunt de natură să aducă grave atingeri statutului procurorilor prin diminuarea drepturilor salariale și prin afectarea garanțiilor financiare asociate de acest statut” .

De asemenea, și instanțele încep să se revolte. Curtea de Apel Pitești a transmis un val de nemulțumiri asupra acestei legi, care este promovată de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Mai mult decât atât, reacții la fel de dure au venit și din partea magistraților, de data aceasta de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Inclusiv reprezentanții magistraților de la Consiliul Superior al Magistraturii au respins în bloc acest proiect de lege.