Caracatița din Transporturi și Aeroporturi: Saadeh Hardan, Felix Rache, Bogdan Mândrescu, George Dorobanțu, Paul Gheorghiu – sifoanele acoperite, regii furturilor și combinatorii contractelor - ANCHETĂ JURNALISTICĂ

O rețea transpartinică de influență politică, trafic de influență, șpăgi, contracte dubioase și corupție la cel mai înalt nivel în Ministerul Transporturilor, CNAB (Compania Națională Aeroporturi București) și CNAIR a fost demascată prin stenograme DNA, interceptări și declarații. Nucleul este format din Saadeh Hardan (DNATA), Felix (Aurelian) Rache, Bogdan Mândrescu („Vuitton”), George Dorobanțu și Paul Gheorghiu – autointitulați „sifoanele acoperite” sau „gulere albe”. Aceștia au controlat ani de zile contractele comerciale din aeroporturi, prelungirile de asociere, licitațiile și fluxurile financiare ilegale, arată o achetă jurnalistică realizată de fantome.info.

Actorii principali și rolurile lor în caracatiță - anchetă fantome.info

Saadeh Hardan (DNATA): Arabul bisexual, coordonatorul operațional. Aranjează plăți mascate, sponsorizări false, șpăgi și „fabrică” subiecte. Locuiește pe aceeași stradă cu Dorobanțu și îi oferă „cadouri” (fete, birouri în Dubai).

Felix Rache (Aurelian-Felix Rache): „Jurnalist”, vicepreședinte CJ Buzău, omul de casă al lui Ciolacu. Negociază prelungiri de contracte în numele politicienilor grei și cere comisioane.

Bogdan Mândrescu („Vuitton”): Adevăratul conducător din umbră al Ministerului Transporturilor. Controlează numiri, contracte de asfaltări și influența în CNAB alături de Rache.

George Dorobanțu : „Sifonul acoperit” ajuns director la aeroport cu sprijinul lui Gheorghiu. Acuzat de furt masiv (40 milioane euro pentru Ion Țiriac) și negocieri directe de mită cu Saadeh.

Paul Gheorghiu : Partener vechi al lui Dorobanțu. Primește apartament în Stejarii, birouri în Dubai și alte „spăgi”.

Cătălin Lăscuț apare ca intermediar cheie în negocierile cu Rache.

Stenogramele cu Cătălin Lăscuț și Felix Rache (24 august 2022)

Interceptările oficiale DNA (montate la restaurantul Grill) dezvăluie clar mecanismul:

Lăscuț către Hardan Saadeh (via Rache):

„Lăscuț Cătălin îi învederea lui HARDAN SAADEH legat de sfera de relații politice pe care o are că dacă vine TUDOSE premier pentru ei e un lucru foarte bun, pentru că o să vină FELIX RACHE consilierul lui (nr. persoana căruia Lăscuț Cătălin i-a spus în 24.08.2022 că în legătură cu prelungirea contractelor, pentru a-și lăsa loc de bună ziua, îi va cere martorului HARDAN SAADEH bani a doua zi), ceea ce pentru ei este super ok și că indiferent că rămâne Sorin Grindeanu la Transporturi, dacă e TUDOSE premier ai alt ascendent.”

Conversație Lăscuț – Rache:

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...atâta tot și se anula..., la revedere! Cine știe?! Poate atunci și... corect și o vacanță la mare!

RACHE AURELIAN-FELIX: Aa...

LĂSCUȚ: Aicea sau în Bulgaria și-atuncea...

RACHE: Aia da, la all inclusive!

...

LĂSCUȚ: Și n-are nicio problemă! Așa dacă sună Bogdan și-l ia la p...a, „Ia fă mă hârtia aia!” Bine, mă, fă-o tu!, știi? ... Și mi-am băgat concediu...

RACHE: Da!

Negocierea contractului DNATA:

RACHE: Da noi acuma mărim, contractu îl mărim și lu Dnata! LĂSCUȚ: Da! Păi da, acuma sunt...adică, dacă...dacă contractu Dnata, asta m-a rugat Sade, să ne vedem mâine...

...

LĂSCUȚ: ...din sută la sută ce ai tu, 40 la sută sunt ale mele!

RACHE: ... Corect!

LĂSCUȚ: ...să las loc de bună ziua! Și nu cred c-o să zică nu!

Rache negocia prelungirea contractelor comerciale din aeroport în numele lui Mândrescu, Tudose, Ciolacu și Grindeanu . Dovada: actul semnat de Grindeanu care prelungește contractele.

Declarația explozivă a lui Ștefan Etveș (B1 TV, 24 iulie 2022)

Etveș, realizator TV și prieten apropiat cu Mândrescu (relație bazată pe „fise”), îi dezvăluie lui Dorobanțu și Gheorghiu că atacurile media de la B1 TV împotriva lor au fost orchestrate de Mândrescu + Rache pentru a prelua controlul asupra contractelor din CNAB și a extinde influența. Cei doi ar fi preluat o firmă de asfaltări și ținteau contracte CNAIR prin poziția lui Mândrescu (secretar de stat), scrie fantome.info .

Noi stenograme: Negocieri directe Dorobanțu – Saadeh (iulie-august 2022)

25 iulie – Vânzarea a 10% din aeroport și „sacoșa”:

Dorobantu: Pentru ca sa semnez vanzarea celor 10 procente ale aeroportului catre gasca lui Dracea, faci tu contract cu DNATA sau vezi tu...

Saadeh: Da da ma ocup eu sa ajunga la tine dar la sacosa. Ca sa nu ne ia astia pe circuite.

Dorobantu: Da, sau imi dai actiuni undeva sa le incasez.

Saadeh: Sigur. Si scapam si de Pacuraru. Il executam.

Dorobantu: Sau platesti la Paulica (Gheorghiu). Ca si asa i-ati dat birouri mocca la DNATA in Dubai.

Saadeh: (rade) da, sa il f.. in nas de securist.

3 august – „Prajitura” de la Țiriac:

Dorobantu: Trebuie sa iau o prajitura de la Tiriac, ma ajuti?

Saadeh: Cat?

Dorobantu: Nu stiu cat, oricat e bine de la mosu asta chitros. M-a sunat Ion ca m-a tot amanat.

Saadeh: Inseamna ca dai o fata cadou si pt mine... (rade)

Dorobantu: Dau dau, te astept diseara la mine.

Notă: La acea vreme, Dorobanțu și Saadeh locuiau pe aceeași stradă. Dorobanțu primise casă cu titlu de mită.

10 august – Confirmarea primirii mitei:

Dorobantu: Gata, am primit. Mulțumesc. Dau fata... (rade)

Saadeh: Vezi poate aduci 3 ca vine si Panda (se banuieste ca este ofiter de la antitero) cu un sef. Le curenteaza cu scaneru. (rade)

Stenograme Saadeh cu patronul restaurantului Herăstrău

27 iulie:

Saadeh: Ai vorbit sa mergem cu subiecte, ca ma preseaza Dorobantu ca sa semneze...

Necunoscut: Am vorbit cu contactul. Ne trimite la Luterana... Dar ce subiecte ai?

Saadeh: Am... Mihai Ursu de la Tarom, unu de la aeroport de la antitero si Lascut.

Necunoscut: Aa ai 3. Ai strans ceva... (rade)

Saadeh: Pai... sunt maestru la fabricat... (rade)

Necunoscut: Cu Chiritoiu ai rezolvat? I-ai lasat branza (cash) da?

Saadeh: Dada asa cum mi-ai zis.

3 august – Licitații saloane Nuba:

Saadeh: Sa vorbesti sa se ocupe si de aia de la Nuba. Ca vor sa vina la licitatie la saloane...

Necunoscut: Da vorbesc. Ca si asa fac figuri deja Jan si Alex.

Saadeh: Mi-a zis Carmen ca vor sa ne ia saloanele.

Necunoscut: Pai Carmen nu poate sa ii dea la o parte...

Saadeh: Face si ea pe partea ei. Dar e cam vagaboanda nu am incredere in ea... sa o f... (rade)

Necunoscut: Da vorbesc cu baietii sa se ocupe sa le inventeze ceva.

Saadeh: Da, cum face Lascut cu Gabi ala al lui. Vine si inventeaza sa ii f...

Mecanismul șpăgilor și sponsorizărilor false (Bigotti)

Saadeh aranjează cu Nelu Olteanu și Emil Roșca (Bigotti) o „sponsorizare” de 250.000 euro către Gloria Buzău (clubul lui Rache/Ciolacu). DNATA scutește Bigotti de chirie echivalentă. Banii ajung la Rache și sunt folosiți pentru vacanțe de lux ale lui Tudose (cu Gabi Vlase) și Ciolacu (cu Ghiță) în Mykonos și alte insule grecești. Procurorul oprește monitorizarea exact cu o zi înainte de plata. Niciunul dintre cei cinci nu este chemat măcar ca martor.

Alte acuzații grave

Dorobanțu și Gheorghiu erau asociați într-o firmă și lucrau cu DNATA înainte ca Dorobanțu să ajungă director. Prima sa „misiune”: furt de ~ 40 milioane euro către Ion Țiriac. Spăgi primite: Mercedesuri, excursii de lux, bani, apartament în Stejarii (Gheorghiu), birouri în Dubai (clădirea DNATA).

DNATA a câștigat licitații prin trafic de influență, inclusiv intervenția lui Băsescu (în ciuda avizelor negative pentru susținere a terorismului împotriva Israelului). Terminalul privat al lui Țiriac era folosit pentru tranzacții suspecte.

Rețeaua folosește constant expresia „suntem acoperiți” .

Concluzii: O caracatiță extinsă

Toate stenogramele, declarațiile lui Etveș, grupurile WhatsApp și documentele sunt depuse la procurori. Ancheta vizează nu doar cei cinci „sifoane acoperite”, ci și politicieni, ofițeri activi/rezervă, procurori, agenți străini (libanezi, sirieni, arabi) cu restaurante și afaceri care finanțează terorism, susține ancheta citată.

Această rețea a privatizat de facto contractele aeroportuare și de infrastructură, furând zeci de milioane de euro din banii publici sub protecție politică înaltă.

Revenim cu stenograme complete, mesaje WhatsApp integrale și lista extinsă a „acoperiților”.

România merită să știe adevărul complet despre mafia transporturilor și aeroporturilor.

Autoriii anchetei fantome.info solicită instituțiilor abilitate ale statului român și organelor de anchetă "să identifice toate persoanele implicate în rețeaua descrisă, să verifice integral stenogramele, declarațiile și documentele prezentate, și să dispună măsurile legale corespunzătoare, inclusiv începerea urmăririi penale, audieri și indisponibilizarea bunurilor obținute din activități ilegale.

Este esențial ca aceste fapte grave de corupție, trafic de influență și posibile legături cu crima organizată să fie investigate cu maximă celeritate și transparență, pentru restabilirea încrederii publice și sancționarea celor responsabili."