Oana Țoiu anunță o premieră: România a solicitat reuniunea Consiliului de Securitate al ONU

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se reunește la solicitarea României pentru a discuta situația generată de încălcările spațiului aerian românesc atribuite Federației Ruse, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Potrivit declarațiilor sale, este pentru prima dată când România determină convocarea Consiliului de Securitate pe o temă care o vizează direct.

Ministrul a precizat că, în cadrul ședinței programate la ora locală 15:00 (22:00 ora României), va prezenta încălcările dreptului internațional și riscurile asociate acestor incidente repetate.

Oana Țoiu a subliniat că demersul diplomatic urmărește aducerea în atenția comunității internaționale a consecințelor generate de astfel de acțiuni și necesitatea intensificării presiunii internaționale pentru respectarea dreptului internațional și asigurarea securității regionale.

De asemenea, oficialul român a arătat că România, împreună cu partenerii săi din cadrul ONU, susține în continuare eforturile pentru obținerea unei încetări imediate a focului și a unei păci durabile și echitabile în Ucraina.

Pe agenda vizitei la New York se află și întâlniri cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu președinta Adunării Generale, Annalena Baerbock, precum și cu ambasadorul Statelor Unite la ONU.

Demersul vine în contextul unor incidente recente la granița României. O dronă de tip Geran-2, despre care autoritățile susțin că ar fi de proveniență rusă, s-a prăbușit pe un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la etajul 10 al clădirii. Două persoane au fost rănite, iar alte două au suferit atacuri de panică.

În urma incidentului, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru județele Brăila, Tulcea și Galați, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, sprijinite de un elicopter militar IAR 330 SOCAT.

Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul conflictului din Ucraina au fost înregistrate 47 de situații în care fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul României, dintre care 12 doar în acest an.