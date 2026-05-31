PSG – Arsenal, finală de poveste în Champions League: reacții dure în Anglia și elogii amestecate în Franța după triumful parizienilor

Presa din Franța și Anglia a reacționat intens după finala UEFA Champions League câștigată de PSG în fața lui Arsenal, un meci decisiv marcat de momente dramatice și controverse.

În Anglia, BBC și Sky Sports au criticat în special abordarea tactică a lui Mikel Arteta, considerând că Arsenal a pierdut controlul după ce a deschis rapid scorul.

Jurnaliștii britanici au remarcat stilul prea precaut al londonezilor, care nu au reușit să își valorifice avantajul, iar Sky Sports a descris finalul ca pe o „tristețe și deznădejde” pentru o echipă care a avut puține momente de inițiativă în restul partidei.

Totodată, au existat și voci mai echilibrate, precum cele din Daily Mail, care au subliniat parcursul solid al lui Arsenal din competiție și au considerat că echipa merită apreciere pentru felul în care a ajuns în finală, în ciuda deznodământului dureros.

În Franța, reacțiile au fost împărțite. L’Équipe a salutat succesul parizienilor, vorbind despre un „PSG suprem” și un nou trofeu european de referință, dar a evidențiat și unele probleme de eficiență în jocul echipei.

Chiar dacă victoria a fost considerată meritată, publicația franceză a remarcat că scorul putea fi decis mai devreme, dacă PSG ar fi fost mai precisă în fața porții.

În ansamblu, presa europeană a văzut finala ca pe un duel intens, în care PSG a confirmat statutul de campioană, iar Arsenal a rămas cu regretul unui meci pierdut mai degrabă din gestionarea momentelor cheie decât din diferență de valoare.