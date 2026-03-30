Rusia vrea să legalizeze mașinile furate din Europa

Sursă: realitatea.net

O inițiativă legislativă discutată în prezent la Moscova riscă să arunce în aer ceea ce a mai rămas din cooperarea juridică dintre Rusia și statele occidentale.

Autoritățile ruse analizează posibilitatea legalizării vehiculelor furate din țări din Uniunea Europeană și din alte state considerate „ostile" — o măsură care, dacă va fi adoptată, ar transforma Federația Rusă într-un teritoriu în care o mașină furată dintr-un garaj german sau francez poate deveni, din punct de vedere juridic, un vehicul perfect legal.

Proiectul lui Putin: cum ar funcționa legalizarea vehiculelor furate

Propunerea este atribuită președintelui Vladimir Putin și este promovată de Ministerul de Interne al Rusiei, care îi conferă un scop declarat mai puțin provocator: „protejarea intereselor proprietarilor de vehicule" ale căror mașini au fost incluse în baze de date internaționale la solicitarea unor state considerate ostile de Moscova. Practic, proiectul ar permite înmatricularea oficială în Rusia a unor vehicule aduse ilegal din țările vizat, cele 27 de state membre ale UE, dar și Elveția, Norvegia, Statele Unite, Canada, Japonia, Coreea de Sud și Australia, scrie DW .

Implicațiile depășesc granițele unui simplu proiect legislativ intern. În categoria vehiculelor vizate intră și mașini raportate ca dispărute de Ucraina, în special din teritoriile aflate sub ocupație rusă, o dimensiune care adaugă conflictului din Ucraina o nouă componentă de controversă internațională.

Legislația actuală și motivul invocat de Moscova

În prezent, legea rusă interzice înmatricularea vehiculelor aflate în urmărire internațională. Autoritățile de la Moscova susțin însă că accesul la informații privind motivele includerii acestor vehicule în bazele de date este blocat de lipsa de cooperare a statelor occidentale. Reprezentanții Ministerului de Interne rus acuză în special Germania că ignoră solicitările oficiale de clarificare, invocând motive politice. Datele prezentate de partea rusă arată că în ianuarie 2026 au fost identificate pe teritoriul Rusiei 123 de vehicule declarate în urmărire internațională de autoritățile germane, un număr pe care Moscova îl folosește drept argument pentru modificarea cadrului legislativ.

Germania respinge acuzațiile și explică de ce nu cooperează

Autoritățile germane resping categoric acuzațiile și oferă o explicație tehnică pentru absența cooperării. Oficiul Federal de Poliție Criminală, BK, a precizat că solicitările venite din Rusia vizează în principal aspecte de drept civil, precum dreptul de proprietate și recuperarea vehiculelor, domenii în care instituția nu are competența legală de a furniza informațiile solicitate. Cifrele din Germania conturează însă o problemă deja serioasă: în 2024 au fost furate peste 30.000 de vehicule, iar rata de recuperare rămâne la un modest 30%.

Sindicatele poliției germane trag un semnal de alarmă

Reacțiile cele mai dure la adresa proiectului rus vin din partea sindicatelor poliției germane. Gewerkschaft der Polizei avertizează că adoptarea unei astfel de legi ar transmite un semnal extrem de periculos rețelelor de criminalitate organizată implicate în furturi auto:

„Este un semnal dezastruos care ar putea încuraja criminalitatea organizată."

Reprezentanții sindicatului subliniază că nivelul furturilor auto este deja ridicat și relativ stabil în Germania, iar legalizarea vehiculelor furate în Rusia ar submina sistematic eforturile autorităților europene de combatere a acestui fenomen. Aceștia amintesc că în trecut au existat situații în care autoritățile ruse au cooperat și au returnat vehicule furate, însă în actualul context geopolitic o repetare a acestor scenarii este practic exclusă.

Riscul fraudelor cu asigurări, o fantomă din anii '90

Controversele nu se limitează la reacțiile externe. Chiar și în interiorul Rusiei există voci critice care semnalează riscurile interne generate de o astfel de lege. Experții avertizează asupra posibilității reapariției unui fenomen bine cunoscut din anii '90 și începutul anilor 2000: fraudele cu asigurări prin intermediul așa-numitelor „furturi înscenate". Mecanismul este simplu: proprietarul își vinde mașina în străinătate, vehiculul ajunge în Rusia, dispariția este raportată cu întârziere pentru a obține despăgubiri de la compania de asigurări, iar mașina este ulterior legalizată pe teritoriul rus. Un circuit greu de controlat, cu consecințe financiare semnificative pentru asigurătorii europeni.

Asigurătorii germani, mai puțin alarmați

În contrast cu tonul îngrijorat al sindicatelor poliției, Asociația Germană a Asigurătorilor privește riscul cu mai multă detașare. Reprezentanții organizației afirmă că nu există dovezi clare privind existența unor scheme extinse de fraudă în prezent și că majoritatea furturilor de vehicule sunt reale. GDV nu anticipează o creștere semnificativă a furturilor auto în Germania chiar dacă Rusia ar adopta proiectul de lege controversat.

Implicații geopolitice: o nouă lovitură dată cooperării internaționale

Dincolo de aspectele tehnice și financiare, inițiativa legislativă rusă are potențialul de a amplifica tensiunile geopolitice dintre Moscova și statele occidentale. Legalizarea vehiculelor furate ar putea fi interpretată ca o formă indirectă de legitimare a activităților ilegale, erodând și mai mult încrederea în cooperarea internațională în domeniul aplicării legii. În absența unui mecanism funcțional de verificare și cooperare, vehiculele furate ar putea circula liber pe teritoriul rus, fără nicio posibilitate reală de recuperare de către proprietarii lor legitimi din Europa.