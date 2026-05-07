Lider PSD, în direct la Realitatea PLUS:”Dacă Bolojan a zis că merge în opoziție trebuie să demisioneze”

Daniel Zamfir, deputat PSD, a declarat, joi, în direct la Realitatea PLUS, că Ilie Bolojan trebuie să își dea demisia ”dacă a zis că merge în opoziție”.

„Dacă ai decis să pleci în opoziție, dă-ți domnule, demisia din funcția de prim-ministru , din funcția de secretar de stat! Păi, secretarii de stat sunt pe funcții, șefii de agenții sunt pe funcții. Mai mult decât atât, ieri, domnul Ilie Bolojan a numit președintele ANAP-ului, la achiziții publice. Păi, dacă mergi în opoziție, tot te apuci și numești acum în funcții?”, a declarat Daniel Zamfir, la Realitatea PLUS.

Social democratul a subliniat că Ilie Bolojan și PNL ”nu numai că nu pleacă de la guvernare, fac numiri pe funcții, un guvern care deja a fost demis”.

”Păi, câtă ipocrizie are acest prim-ministru? Constituția prevede foarte clar că președintele nu mai poate numi în funcție acel prim-ministru demis, ca să nu mai spun că ar fi o chestie absolut aberantă. Și dacă îl numește în funcție, cine se așteaptă sau cum se așteaptă cei care lansează inepția asta că el va trece în Parlament? Ce ne jucăm aici de-a guvernarea?”, a mai spus senatorul PSD.

Potrivit lui, ”acest prim-ministru a fost demis. A fost demis, în primul rând, ca o consecință a felului în care a condus Guvernul și unde a ajuns România din punct de vedere economic și social. Nu cred că președintele Nicușor Dan va face lucrul ăsta.”