George Simion, președinte AUR: „Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el, total în disprețul Constituției”

Președintele AUR, George Simion, atrage atenția asupra faptului că Nicușor Dan poartă negocieri politice „în secret” pentru formarea viitorului guvern și susține că AUR, desemnat de români al doilea partid al țării la alegerile din 1 decembrie 2024, este exclus în mod deliberat din procesul de consultări.

„Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el, total în disprețul Constituției.

Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării. Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern.

Acest lucru, de facto, nu se întâmplă. Nicușor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul Guvern.

El este, așa cum am mai zis-o, autorul acestei crize politice constituționale. Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteți ignorați.

Vă vom ține la curent minut de minut cu evoluția acestei crize care afectează fiecare român. Ei se agață de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile prezidențiale”, a spus George Simion.