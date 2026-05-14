Viorel Cataramă aruncă bomba: „Bolojan vrea suspendarea lui Nicușor Dan”

Viorel Cataramă a demascat în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, realizată de Anca Alexandrescu, planul pe care Ilie Bolojan l-a pus la punct pentru a rămâne la putere! Potrivit liderului PNL, premierul își dorește suspendarea președintelui Nicușor Dan și vrea să-și păstreze poziția de prim-ministru interimar pentru cât mai mult timp posibil. Cu toate acestea, spune Cataramă, gruparea din PNL care îi este alături lui Ilie Bolojan nu are nicio șansă, pentru că președintele a dat un semnal clar că nu și-l mai dorește pe Ilie Bolojan în fruntea executivului.

„În PNL se știe deja că există soluția continuării guvernării, cu excepția unui singur individ: Ilie Bolojan, legat cu lanțuri de putere de Palatul Victoria și de ce vreți dumneavoastră și care visează să-l suspende pe Nicușor Dan, să-i ia locul lui Nicușor Dan...

Subiectul trebuie să fie clarificat: PNL și USR vor de fapt să blocheze România, iar Ilie Bolojan să conducă interimar, dacă se poate, doi ani. Asta vor ei, cei care astăzi, membri ai Partidului Național Liberal, se încolonează în spatele lui Ilie Bolojan, au pornit un război cu Președintele României.

Teoretic și practic n-au nicio șansă să câștige ei războiul cu Președintele României, oricât de mult își umflă mușchii”, a declarat Cataramă.