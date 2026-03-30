Minerii ies din nou în stradă după anunțul concedierilor de la Complexul Energetic Oltenia

Minerii vor protesta astăzi în stradă. Totul vine după amenințările cu concedierile. Pe data de 1 aprilie, aproape 1.500 de angajați de la Complexul Energetic Oltenia își vor pierde locurile de muncă.

Aceștia au înaintat o scrisoare deschisă către Nicușor Dan, în care cer o discuție urgentă cu președintele, asta după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat să poarte un dialog cu aceștia. Însă, președintele nu le-a oferit un răspuns până acum.