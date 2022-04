USR PLUS riscă să se dezintegreze și să devină irelevant pe scena politică, afirmă senatorul Uniunii Salvați România. El face un apel către toți liderii pentru a ajunge la un acord intern: „E nevoie de o schimbare rapidă și majoră de abordare, mai ales din partea conducerii”.

„O fuziune precar pregătită și în general unitatea partidului riscă să se desfacă dezastruos pentru USR PLUS”, transmite senatorul Irinel Darău.

El afirmă că, fără un acord intern esențial în acest moment între toate facțiunile interne, „România poate fi privată de unica opoziție reală”.

„Am candidat acum câteva luni la președinția USR PLUS pentru că am o viziune despre unde și cum ar trebui să meargă USR PLUS. Știu ce avem de făcut pentru ca a-l face din nou partidul în care românii să aibă încredere. Este de datoria mea să mă implic și să îmi continui misiunea de a readuce USR PLUS acolo unde merită. În acest moment, din păcate pentru toți, este absolut evident că ne îndreptăm spre prăpastie și că începem să devenim un partid irelevant pe scena politică. Actuala conducere a USR PLUS trebuie să oprească imediat toate acțiunile planificate sau neplanificate care împing partidul spre rupere. Trebuie să facem o analiză a erorilor, să vedem ce a mers și ce nu a mers, să realizăm un plan coerent și eficient de a depăși criza în care se află partidul. Este nevoie de unitate și de fiecare membru în USR PLUS, pentru că și așa luptăm cu vechile partide care au resurse foarte mari și vechi metehne. Este timpul că toate facțiunile și toți liderii partidului să renunțe la orgolii și interese mărunte și să ne adunăm cu toții pentru a găsi soluțiile la problemele USR PLUS, dar și la problemele tot mai numeroase ale românilor. Sunt dispus să mediez o asemenea întâlnire între actorii importanți din USR PLUS, pentru că românii așteaptă soluții la problemele lor, nu certuri între noi. Este timpul pentru responsabilitate și înțelepciune”, declară Irineu Darău, senator USR de Brașov, informează Mediafax.

Darău menționează că USR și apoi USR PLUS au fost conduse de „aceeași echipă, de aceiași oameni, iar întregul partid a ajuns acum într-un impas major.

„Este obligatoriu ca această echipă de la vârf să accepte că ceva trebuie schimbat în stilul lor de conducere și că trebuie să ne îndreptăm cu toții, ca partid, către adevăratele valori ale oricărei organizații politice care se dorește puternică și eficientă: democrație, meritocrație, deschidere”, adaugă senatorul USR.

,,Se știe că nu am aparținut și nu am favorizat vreodată taberele interne mari. Mai mult, am avertizat constant cu privire la riscuri și am propus soluții constructive, în momentele în care derapajele s-au îndesit. E o datorie să îi invit la discuții pe liderii care continuă de ceva timp să țină partidul într-o poziție deloc confortabilă. Nu doar că nu performăm ca partid, că scădem în preferințele electoratului, că ne pierdem membri și simpatizanți, dar suntem pe cale să distrugem singura posibilitate pentru a face o opoziție reală și eficientă în această țară, apărând drepturile și interesele românilor – acum când s-a constituit o adevărată care încearcă efectiv să fure țara bucată cu bucată”, afirmă Irineu Darău.

În opinia lui, partidul nu poate fi salvat altfel decât „printr-un pact intern între facțiuni, pentru democrație și instituții puternice, care să garanteze deplin tuturor membrilor și filialelor drepturile statutare”.

„Este nevoie urgent de o soluție agreată care să întoarcă foaia pe curat și să permită partidului să fie unit și eficient. Din păcate, în ultima vreme multe sute de membri demisionează și renunță demotivați din cauza actualului stil de conducere. Nu se poate asista cu nepăsare la o asemenea hemoragie, care duce la o slăbire majoră a USR PLUS și riscă să se transforme într-o adevărată ruptură. Actuala conducere și președintele interimar, deja de aproape 3 luni, au datoria să convingă urgent membrii că va avea loc o schimbare și că se va reveni la valorile ferme care au stat la baza partidului încă de la fondare. Membrii au nevoie de transparență, corectitudine și considerabil mai mult respect, într-un mediu care încurajează implicarea, dezbaterea și libertatea de opinie – nu capul plecat. Nu putem găsi soluții fără a ne recunoaște greșelile și nimeni nu poate fugi de responsabilitateconchide senatorul de Brașov.