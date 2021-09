35 de parlamentari PNL, susținători ai lui Ludovic Orban, au postat marți, mesaje pe Facebook prin care resping posibilitatea unei înțelegeri cu PSD pentru susținerea Guvernului ca alternativă la actuala coaliție. Mesajele liberalilor vin în contextul în care aripa Cîțu din PNL împreună cu PSD au boicotat calendarul moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR. Printe cei care au postat se numără și senatorul de Galați, George Scarlat, președinte al Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală din Senatul României

”Din păcate , PNL pare ca nu a învățat lecția guvernării… dorim sa facem reforme, dar “orchestrați și acompaniați” de același PSD, pe care îl dam ca rău exemplu, atunci când vine vorba in campanii electorale sau in discursuri politice. Însă, se pare ca unii colegi cred ca vom putea reforma statul cu susținerea lor. Au trecut aproape 2 ani de zile și noi suntem total in afara agendei publice și a problemelor romanilor. Sper și cred , ca vom avea înțelepciunea de a continua guvernarea in actuala coaliție si ca ne vom apleca asupra problemelor reale ale romanilor. Cred ca va fi o greșeală sa continuam guvernarea, stand doar la mâna PSD-ului!” a scris senatorul liberal pe pagina sa de facebook.

Sursa: Realitatea de Galati