În cadrul ședinței Comitetului de Coordonare Județean al PNL Galați, președintele filialei, deputatul George Stângă, a propus spre aprobare o rezoluție prin care solicită scoaterea UDMR de la guvernare. Rezoluția propusă de liderul filialei PNL Galați se intitulează „Guvernare românească pentru români” și sancționează acțiunile și atitudinea anti-românești de care au dat dovadă liderii UDMR.

„Acțiunile liderilor UDMR, dar și ale unor miniștri ai acestei formațiuni nu pot să rămână nesancționate. Nu putem să ne facem că nu vedem sfidarea pe care o afișează la adresa românilor. Suntem în situația în care trebuie să punem pe primul plan interesele românilor, indiferent de etnie, nu ale unui grup de cetățeni. După ultimele evenimente, pe care eu cel puțin le consider absolut revoltătoare și jignitoare la adresa poporului român, consider că UDMR nu mai are ce căuta la guvernare. PNL este partidul românilor! Este partidul unirii românilor, al modernizării României! Nu putem ca tocmai noi să acceptăm să fim jigniți la noi în țară de către cei care ar trebui să ne fie parteneri”, a spus George Stângă, președintele PNL Galați.