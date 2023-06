Dezvăluiri incendiare. Stenogramele momentului cu discuțiile din spatele ușilor închise, prezentate în exclusivitate de Realitatea PLUS. Doi grei ai țării bat palma, fac un parteneriat istoric, George Păunescu și Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, președinte UNPR, fost vicepremier pentru securitatea națională, fost ministru de interne și al apărării. Sunt discuții bombă inclusiv despre artizanul conceptului ,,sufrageria lui Oprea” și teza de doctorat a lui Coldea.

Este vorba despre președintele UGIR, George Păunescu și Gabriel Oprea, președintele UMPMV, președintele UNPR, fost vicepremier pe securitate națională și fost ministru de interne și al apărării, care au bătut palma.

Gabriel Oprea și George Păunescu, parteneriat istoric

Anca Alexandrescu, promisiune incendiară despre dezvăluiri explozive privind trecutul lui Dan Andronic

Într-un scurt dialog cu Laurențiu Botin, realizator 100%, Anca Alexandrescu, realizator Culisele statului paralel, a aruncat, luni seară, bomba despre Dan Andronic.

Anca Alexandrescu: „Cum ar fi să vorbesc eu despre Andronic acum, omul sistemului? Ei?”

Laurențiu Botin: „N-am voie să comentez. Ești într-o postură ciudată, chiar…”.

Anca Alexandrescu: „Sunt într-o postură ciudată pentru că, da, a fost soțul meu. Da, dar crezi că eu n-o să vorbesc într-o zi? Și cu…? Și tăcerea e un… O veni și ziua aia când o să vorbesc, nu? Că nu doar Andronic poate să vorbească. Mai sunt și alții care-și amintesc despre trecutul lui Andronic!”.

STENOGRAME INCENDIARE – PARTENERIAT STRATEGIC GABRIEL OPREA-GEORGE PĂUNESCU

Realitatea PLUS a obținut stenogramele discuțiilor din spatele ușilor închise, dintre Gabriel Oprea și George Păunescu. Discuțiile au scos la iveală cine este creatorul „sufrageriei” lui Oprea.

CINE ESTE ARTIZANUL „SUFRAGERIEI LUI OPREA”

GEORGE PĂUNESCU: Dar ce a fost cu ,,sufrageria lui Oprea”?

GABRIEL OPREA: Domnul Andronic este omul care a creat conceptul sufrageriei lui Oprea. El a ieșit public în momentul în care i-a convenit și în momentul în care intrase în partidul domnului președinte Băsescu. În 2009 știu că era consilier de campanie. Noi ne-am întâlnit în privat. S-a nimerit să fie acasă la mine mai mulți oameni care ne cunoșteam… printre care și el, el care a fost încântat să vină. Ce să mai faci în seara alegerilor, ne-am uitat și noi. Am fost gazdă, a fost mâncare, am băut un pahar de vin și am comentat alegerile. Fiecare având probabil interesul lui, eu atunci public nu am susținut pe nimeni la acele alegeri. Asta pentru că îmi dădusem demisia din funcția de ministru de Interne, am fost dat afară în mod nedrept de către PSD, nu dau nume… de PSD și eram deputat independent. Public n-am susținut niciun candidat, nu aveam niciun interes politic la momentul acela. Domnul Andronic, care a fost încântat să fie la întâlnire și care spre deosebire de ceilalți participanți avea o idee fixă CĂ TREBUIE ARESTAT DOMNUL VÎNTU. Nimeni nu l-a băgat în seamă.

GEORGE PĂUNESCU: A, nu-mi spune mie de Andronic. E total neserios. S-a luat legătura cu avocații. Domne, eu cunosc foarte bine situația lui și cu Evenimentul Zilei, el a fost o săgeată, dar se vor ocupa avocații să arate că este un papițoi. O să-i arate adevărata față.

GABRIEL OPREA: Eu sunt un om cunoscut că atunci când îmi dau cuvântul mă țin de el… am ajutat mii de oameni . Am fost amic cu dl Andronic. E indubitabil ce spun eu acum, Dl Păunescu, sub cuvânt de onoare. În 14 august 2015,dl Andronic avea o confuzie, credea el că a doua zi că va fi arestat și credea total în ideea asta. L-am întrebat în glumă ,,și când te arestează?” și el a zis ,,mâine dimineață la ora 6’’. Bine, i-am zis, mâine la ora 6 fără un sfert vii cu mine. A doua zi, pe 15 august am participat cu soția la Sărbătoarea Zilei Marinei Militare, eram Vicepremier pe securitate și ministru de Interne. A venit, l-am luat în mașină împreună cu soția și l-am pus între mine și nevastă-mea. Asta ca dovadă că sunt un om care-mi ajut amicii la greu, era vorba doar să-l sprijin moral. Nimic altceva.

GEORGE PĂUNESCU: Dar de unde știa că va fi arestat? Un papițoi.

GABRIEL OPREA: Era în depresie, era confuz. Nu știu detalii, mai mult, e clar că s-a dovedit că era o confuzie că nu s-a întâmplat asta. Eu în schimb mi-am dat seama că e într-un moment greu de depresie și l-am luat și l-am dus la acea activitate unde s-a relaxat și l-am sprijinit moral.

TEZA DE DOCTORAT A LUI FLORIAN COLDEA

GABRIEL OPREA: Am creat domeniul de conducător de doctorat pe ordine publică și siguranță naționala la Academia de poliție și domeniul de doctorat securitate și informații la Academia Națională de Informații. Am fost profesor la ambele academii printre doctoranzi am avut miniștri de interne, miniștri ai Apărării, am avut pe șeful SRI dl Timofte, prim-adjuncți, consilieri prezidențiali, deci oameni care au lucrat în domeniul securității naționale și care prin tezele de doctorat pe care le-au făcut chiar au adus o contribuție teoretică la acest domeniu.

GEORGE PĂUNESCU: Și dl Coldea…

GABRIEL OPREA: I-am fost, da, conducător de doctorat și lui Coldea. A avut o teză în opinia mea foarte bună. Conform legii unul dintre exemplarele de doctorat este la conducător, deci la mine acasă. Eu unul sunt un om cu principii, nu folosesc această teză să fac speculații publice sau jocuri politice și le păstrez.

PARTENERIAT STRATEGIC GABRIEL OPREA – GEORGE PĂUNESCU

GABRIEL OPREA: Am sprijinit și am lucrat foarte bine cu partenerul strategic american. Cât am fost ministru al Apărării Naționale am achiziționat prima escadrilă de avioane F16 și am avut cel mai mare număr de militari români în Afganistan, eram a cincea națiune participantă cu aproximativ 2.000 de soldați. Am semnat în 2015 ca vicepremier și ministru de Interne ultima condiție tehnică pentru ridicarea vizelor pentru români cu Loretta Lynch – procuror general al SUA atunci. În momentul de față trebuie în Parlamentul American o decizie politică, dar sunt întrunite toate condițiile tehnice și sunt convins că suntem apreciați de SUA și în curând vor ridica și vizele mai ales se vede rolul strategic al României în aceste situații de criză cu războiul de la graniță.

GEORGE PĂUNESCU: Și acum, dl Oprea?

GABRIEL OPREA: Nu știu, deocamdată aștept să fiu sprijinit.

