„On Thursday, at about 23:45 local time, Lyudmila […] a citizen of Ukraine, crossed the border between Moldova and Romania. She had to go to the city of Galati. Communication with Lyudmila was lost after crossing the border. Please provide the information you have. Relatives are very worried. She fled the horrors of the war” Astfel suna mesajul primit pe adresa de e-mail a Jandarmeriei Galați, astăzi, la ora prânzului.

Jandarmii i-au răspuns persoanei care a trimis mesajul că vor face verificări și o vor anunța imediat ce vor avea o informație sigură.

Jandarmii gălățeni au verificat imediat locurile de cazare din Galați și au găsit-o pe Lyudmila, o femeie în vârstă de 65 ani, care a fost nevoită să plece departe de casă și copii. Deși ajunsese cu bine încă de ieri, nu a avut posibilitatea să-și anunțe familia. După ce a citit mesajul, cu lacrimi în ochi, le-a confirmat jandarmilor că mesajul este de la fiul său.

”Am întrebat-o pe Lyudmila dacă are nevoie de ceva, dar ne-a spus că are tot ce îi trebuie, mulțumindu-ne pentru promptitudine și omenie. Mâine va pleca spre Bulgaria, la rude, iar la plecare ne-a spus că va rămâne în amintire cu solidaritatea dovedită de români. Desigur, i-am transmis datele fiului său, care între timp discutase cu ea, și ne-a mulțumit încă o dată.” au precizat reprezentanții IJJ Galați.

Sursa: Realitatea de Galati