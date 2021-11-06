Din totalul de 193 de unități școlare din județul Galați, în 72 nu se vor relua cursurile în format fizic începând de luni, 8 noiembrie, din cauza faptului că procentul de vaccinare a personalului angajat în unităţile de învăţământ respective este sub 60%. Dintre unitățile școlare care vor începe în online, 17 sunt din municipiul Galați și 9 din municipiul Tecuci. 

Astfel, în format fizic vor merge la şcoală de luni, 08 noiembrie 2021, elevii din 121 de unităţi de învăţământ preuniversitar. Cele 72 de unităţi şcolare care vor desfăşura cursurile online din cauza faptului că procentul de vaccinare al cadrelor didactice este prea mic sunt majoritatea din mediul rural. În judeţul Galaţi, în învăţământul preuniversitar de stat şi particular, aproximativ 65% din unităţi vor începe cursurile fizic. Situaţia se va actualiza în fiecare săptămână, vinerea.

Cel mai mare procent de vaccinare este la Şcoala Postliceala Sanitară „FEG” – 95,00% şi cel mai mic procent a fost înregistrat la Şcoala Gimnazială „Ene Patriciu” din comuna Smulţi – 23,81%.

Lista şcolilor şi procentul de vaccinare a personalului angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Galaţi:

Nr. crt. Denumire unitate de învățământ Procent vaccinare
personal
1 SCOALA GIMNAZIALA „ENE PATRICIU”, COMUNA SMULTI 23,81%
2 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “IOSIF”, LOCALITATEA GALATI 33,33%
3 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „BENTHAL”, MUNICIPIUL TECUCI 33,33%
4 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBI”, LOCALITATEA GALATI 33,33%
5 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BANEASA 33,33%
6 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGUSENI 35,29%
7 COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI 36,14%
8 SCOALA GIMNAZIALA „SF.STELIAN”, SAT UMBRARESTI DEAL, COMUNA UMBRARESTI 36,36%
9 SCOALA GIMNAZIALA „NEGOITA DANAILA”, SAT BUCESTI, COMUNA IVESTI 36,59%
10 SCOALA GIMNAZIALA „VICTOR ION POPA”, COMUNA IVESTI 37,50%
11 SCOALA GIMNAZIALA „IORGU IORDAN”, LOCALITATEA TECUCI 37,93%
12 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT ADAM, COMUNA DRAGUSENI 38,10%
13 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA UMBRARESTI 38,24%
14 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA POIANA 40,91%
15 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.STELIAN”, LOCALITATEA GALATI 41,18%
16 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16, LOCALITATEA TECUCI 41,67%
17 SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE IVASCU”, COMUNA CERTESTI 42,86%
18 SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA BARCEA 42,86%
19 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SUHURLUI 43,75%
20 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FARTANESTI 43,86%
21 SCOALA GIMNAZIALA „FLOREA JULEA”, COMUNA NEGRILESTI 44,00%
22 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALASESTI 44,00%
23 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GOHOR 44,12%
24 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14, LOCALITATEA TECUCI 44,44%
25 SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA”, SAT TALPIGI, COMUNA GHIDIGENI 45,45%
26 SCOALA GIMNAZIALA „GABRIEL DRAGAN”, COMUNA NICORESTI 46,00%
27 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GHIDIGENI 46,51%
28 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA „CONSTANTIN PUFAN”, LOCALITATEA GALATI 46,67%
29 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA JORASTI 48,28%
30 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA VARLEZI 48,39%
31 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGANESTI 48,78%
32 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. ANDREI”, LOCALITATEA GALATI 49,28%
33 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VIOLETA”, COMUNA PECHEA 50,00%
34 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LICURICI”, LOCALITATEA GALATI 50,00%
35 SCOALA GIMNAZIALA „ALEXEI MATEEVICI”, COMUNA MOVILENI 50,00%
36 SCOALA GIMNAZIALA „TUDOR PAMFILE”, COMUNA TEPU 50,00%
37 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SENDRENI 50,00%
38 SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA LIESTI 50,00%
39 SCOALA GIMNAZIALA NR.26, LOCALITATEA GALATI 50,00%
40 SCOALA PROFESIONALA „HORTENSIA PAPADAT BENGESCU”, COMUNA IVESTI 50,00%
41 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARLECHINO”, LOCALITATEA GALATI 51,28%
42 LICEUL TEHNOLOGIC „OVID CALEDONIU”, LOCALITATEA TECUCI 51,32%
43 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD 51,39%
44 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT FANTANELE, COMUNA SCANTEIESTI 51,72%
45 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MATCA 52,08%
46 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, LOCALITATEA GALATI 52,50%
47 SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU”, LOCALITATEA TECUCI 52,63%
48 SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL”, LOCALITATEA GALATI 52,73%
49 SCOALA GIMNAZIALA „SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA”, COMUNA SMARDAN 53,06%
50 SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU MORUZI”, COMUNA PECHEA 53,13%
51 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GRIVITA 53,13%
52 SCOALA GIMNAZIALA „ELENA NEGRI”, COMUNA COSTACHE NEGRI 53,85%
53 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FRUMUSITA 53,85%
54 LICEUL TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU 54,35%
55 SCOALA GIMNAZIALA „ANGHEL RUGINA”, LOCALITATEA TECUCI 54,55%
56 SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE CANTEMIR”, COMUNA MATCA 54,55%
57 SCOALA GIMNAZIALA NR.33, LOCALITATEA GALATI 55,56%
58 COLEGIUL NATIONAL „CALISTRAT HOGAS”, LOCALITATEA TECUCI 56,25%
59 SCOALA GIMNAZIALA „DOAMNA NICA”, COMUNA VALEA MARULUI 56,25%
60 SCOALA GIMNAZIALA „UNIREA”, COMUNA BRANISTEA 56,41%
61 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9, LOCALITATEA GALATI 56,67%
62 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7, LOCALITATEA GALATI 56,92%
63 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64, LOCALITATEA GALATI 57,14%
64 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA LIESTI 57,14%
65 SCOALA GIMNAZIALA NR.17, LOCALITATEA GALATI 58,33%
66 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA „CONSTANTIN PAUNESCU”, LOCALITATEA TECUCI 58,33%
67 SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE POALELUNGI”, COMUNA MASTACANI 58,54%
68 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CROITORASUL CEL VITEAZ”, LOCALITATEA GALATI 59,26%
69 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CAMIL RESSU”, LOCALITATEA GALATI 59,38%
70 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, LOCALITATEA GALATI 59,38%
71 SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL NICOLAE”, COMUNA LIESTI 59,46%
72 SCOALA GIMNAZIALA „PROF.EMIL PANAITESCU”, COMUNA CUDALBI 59,52%
73 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, COMUNA MATCA 60,00%
74 LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL BUJOR”, ORAS BERESTI 60,00%
75 PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR GALATI 60,00%
76 SCOALA GIMNAZIALA „LUDOVIC COSMA”, LOCALITATEA GALATI 60,00%
77 SCOALA GIMNAZIALA ADVENTISTA, COMUNA MATCA 60,00%
78 LICEUL TEHNOLOGIC „RADU NEGRU”, LOCALITATEA GALATI 60,61%
79 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA PRIPONESTI 60,71%
80 LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN”, LOCALITATEA GALATI 61,06%
81 LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA CARAGIANI”, LOCALITATEA TECUCI 61,18%
82 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MUNTENI 61,29%
83 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36, LOCALITATEA GALATI 61,54%
84 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT UNGURENI, COMUNA MUNTENI 61,54%
85 SCOALA GIMNAZIALA NR.10, LOCALITATEA GALATI 61,54%
86 SCOALA POSTLICEALA “CAROL DAVILA”, MUNICIPIUL TECUCI 61,54%
87 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 61,67%
88 GRADINITA „VERDE”, MUNICIPIUL GALATI 62,50%
89 SCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA”, COMUNA CUZA VODA 62,50%
90 SCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA”, LOCALITATEA TECUCI 62,79%
91 COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, LOCALITATEA GALATI 62,92%
92 SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN OCTAVIAN IOSIF”, LOCALITATEA TECUCI 63,64%
93 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BARCEA 63,64%
94 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL”, LOCALITATEA GALATI 64,18%
95 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CODRUTA”, LOCALITATEA GALATI 64,29%
96 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”, LOCALITATEA TECUCI 64,29%
97 SCOALA GIMNAZIALA „NATALIA NEGRU”, COMUNA BUCIUMENI 64,29%
98 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MOTANUL INCALTAT”, LOCALITATEA GALATI 64,41%
99 SCOALA GIMNAZIALA „LASCAR CATARGIU”, COMUNA SCHELA 64,71%
100 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA „EMIL GARLEANU”, LOCALITATEA GALATI 64,77%
101 SCOALA GIMNAZIALA „IULIA HASDEU”, LOCALITATEA GALATI 64,86%
102 SCOALA GIMNAZIALA „VASILE SEICARU”, COMUNA OANCEA 65,00%
103 SCOALA GIMNAZIALA „PETRU RARES”, COMUNA FRUMUSITA 65,52%
104 SCOALA GIMNAZIALA NR.16, LOCALITATEA GALATI 65,71%
105 SCOALA GIMNAZIALA „GENERAL DUMITRU DAMACEANU”, COMUNA COSMESTI 65,96%
106 CASA CORPULUI DIDACTIC GALATI 66,67%
107 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17, LOCALITATEA TECUCI 66,67%
108 LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE”, LOCALITATEA GALATI 66,67%
109 SCOALA GIMNAZIALA NR.3, LOCALITATEA GALATI 67,39%
110 COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, LOCALITATEA GALATI 67,53%
111 SCOALA GIMNAZIALA NR.22, LOCALITATEA GALATI 67,65%
112 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”, LOCALITATEA GALATI 67,74%
113 SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE SI MARIA TASCA”, COMUNA BALABANESTI 68,18%
114 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TOM SI JERRY”, LOCALITATEA GALATI 68,42%
115 SCOALA GIMNAZIALA NR.28, LOCALITATEA GALATI 68,42%
116 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU”, LOCALITATEA GALATI 68,75%
117 LICEUL TEORETIC „DUNAREA”, LOCALITATEA GALATI 68,97%
118 LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, LOCALITATEA GALATI 69,57%
119 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA NAMOLOASA 69,57%
120 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BRAHASESTI 70,00%
121 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FOLTESTI 70,00%
122 SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE STURDZA”, LOCALITATEA TECUCI 70,21%
123 SCOALA GIMNAZIALA NR.24, LOCALITATEA GALATI 70,27%
124 COLEGIUL NATIONAL „SPIRU HARET”, LOCALITATEA TECUCI 70,49%
125 SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN GH. MARINESCU”, LOCALITATEA GALATI 70,49%
126 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA CORNI 70,83%
127 LICEUL TEORETIC “MARIN COMAN”, LOCALITATEA GALATI 70,97%
128 SCOALA GIMNAZIALA „SFINTII IMPARATI”, LOCALITATEA GALATI 71,15%
129 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “OMUL DE ZAPADA”, LOCALITATEA GALATI 71,43%
130 SCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA”, LOCALITATEA GALATI 71,43%
131 SCOALA GIMNAZIALA „ION PETROVICI”, LOCALITATEA TECUCI 71,43%
132 SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL GHEORGHE”, COMUNA CUCA 71,43%
133 SCOALA GIMNAZIALA NR.29, LOCALITATEA GALATI 71,79%
134 LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION MEHEDINTI”, LOCALITATEA GALATI 72,31%
135 CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA 72,53%
136 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALENI 72,73%
137 LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL DIMO”, MUNICIPIUL GALATI 72,86%
138 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39, LOCALITATEA GALATI 72,97%
139 LICEUL TEHNOLOGIC „COSTACHE CONACHI”, COMUNA PECHEA 73,49%
140 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SLOBOZIA CONACHI 73,68%
141 LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU”, MUNICIPIUL GALATI 73,91%
142 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA TULUCESTI 74,14%
143 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „TEDI”, LOCALITATEA GALATI 75,00%
144 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA RADESTI 75,00%
145 SCOALA GIMNAZIALA NR.18, LOCALITATEA GALATI 75,00%
146 SCOALA POSTLICEALA „FEG EDUCATION”, MUNICIPIUL TECUCI 75,00%
147 LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE „DUMITRU MOTOC”, MUNICIPIUL GALATI 75,31%
148 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „STEP BY STEP”, LOCALITATEA GALATI 75,86%
149 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA REDIU 76,00%
150 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO „TRAIAN VUIA”, MUNICIPIUL GALATI 76,74%
151 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALEXUTA” GALATI 77,00%
152 SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE LUCHIAN”, COMUNA PISCU 77,27%
153 SCOALA GIMNAZIALA „VASILE BURLUI”, COMUNA SUCEVENI 77,27%
154 SCOALA POSTLICEALA “SF. VASILE CEL MARE”, LOCALITATEA GALATI 77,27%
155 SCOALA POSTLICEALA “CAROL DAVILA”, LOCALITATEA GALATI 77,78%
156 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT SLIVNA, COMUNA BERESTI-MERIA 78,00%
157 SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL NICOLAE”, COMUNA VANATORI 78,26%
158 SCOALA GIMNAZIALA “VICTOR VALCOVICI”, LOCALITATEA GALATI 78,26%
159 COLEGIUL „DANUBIUS” GALATI 78,26%
160 SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE HAGIU”, ORAS TG.BUJOR 78,57%
161 SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL”, LOCALITATEA GALATI 79,55%
162 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA „ELENA DOAMNA”, LOCALITATEA GALATI 80,19%
163 SCOALA GIMNAZIALA NR.7, LOCALITATEA GALATI 80,36%
164 SCOALA GIMNAZIALA NR.25, LOCALITATEA GALATI 80,49%
165 SCOALA GIMNAZIALA NR.5, LOCALITATEA GALATI 80,77%
166 SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN”, LOCALITATEA GALATI 81,18%
167 SCOALA GIMNAZIALA „SF.TREI IERARHI”, SAT HANU CONACHI, COMUNA FUNDENI 81,48%
168 LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU”, ORAS TG.BUJOR 81,54%
169 LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, MUNICIPIUL GALATI 81,67%
170 LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVITA”, LOCALITATEA GALATI 81,71%
171 SCOALA POSTLICEALA „COMAN”, MUNICIPIUL GALATI 81,82%
172 COLEGIUL NATIONAL „MIHAIL KOGALNICEANU”, LOCALITATEA GALATI 82,09%
173 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, LOCALITATEA GALATI 82,26%
174 SCOALA GIMNAZIALA „DAN BARBILIAN”, LOCALITATEA GALATI 83,02%
175 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA INDEPENDENTA 83,33%
176 COLEGIUL NATIONAL „COSTACHE NEGRI”, LOCALITATEA GALATI 83,81%
177 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT TOFLEA, COMUNA BRAHASESTI 84,00%
178 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 84,61%
179 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA CAVADINESTI 86,21%
180 LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN”, LOCALITATE 86,27%
181 SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL IERARH NICOLAE”, COMUNA VLADESTI 87,50%
182 SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE”, LOCALITATEA GALATI 87,50%
183 COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALATI 87,78%
184 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ELENA DOAMNA”, LOCALITATEA GALATI 87,88%
185 LICEUL TEORETIC „SFANTA MARIA”, LOCALITATEA GALATI 88,00%
186 SCOALA POSTLICEALA “INTELLECTUM”, LOCALITATEA GALATI 88,00%
187 CLUBUL SPORTIV SCOLAR GALATI 88,24%
188 CLUBUL SPORTIV SCOLAR TECUCI 88,24%
189 SCOALA POSTLICEALA “CHRISTIANA”, LOCALITATEA GALATI 90,91%
190 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „NANNY”, MUNICIPIUL GALATI 91,30%
191 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CLEVER KIDS”, MUNICIPIUL GALATI 93,75%
192 CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ 94,12%
193 SCOALA POSTLICEALA „FEG”, MUNICIPIUL GALATI 95,00%
     

Sursa: Realitatea de Galati

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