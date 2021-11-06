Din totalul de 193 de unități școlare din județul Galați, în 72 nu se vor relua cursurile în format fizic începând de luni, 8 noiembrie, din cauza faptului că procentul de vaccinare a personalului angajat în unităţile de învăţământ respective este sub 60%. Dintre unitățile școlare care vor începe în online, 17 sunt din municipiul Galați și 9 din municipiul Tecuci.
Astfel, în format fizic vor merge la şcoală de luni, 08 noiembrie 2021, elevii din 121 de unităţi de învăţământ preuniversitar. Cele 72 de unităţi şcolare care vor desfăşura cursurile online din cauza faptului că procentul de vaccinare al cadrelor didactice este prea mic sunt majoritatea din mediul rural. În judeţul Galaţi, în învăţământul preuniversitar de stat şi particular, aproximativ 65% din unităţi vor începe cursurile fizic. Situaţia se va actualiza în fiecare săptămână, vinerea.
Cel mai mare procent de vaccinare este la Şcoala Postliceala Sanitară „FEG” – 95,00% şi cel mai mic procent a fost înregistrat la Şcoala Gimnazială „Ene Patriciu” din comuna Smulţi – 23,81%.
Lista şcolilor şi procentul de vaccinare a personalului angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Galaţi:
|Nr. crt.
|Denumire unitate de învățământ
|Procent vaccinare
personal
|1
|SCOALA GIMNAZIALA „ENE PATRICIU”, COMUNA SMULTI
|23,81%
|2
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “IOSIF”, LOCALITATEA GALATI
|33,33%
|3
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „BENTHAL”, MUNICIPIUL TECUCI
|33,33%
|4
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBI”, LOCALITATEA GALATI
|33,33%
|5
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BANEASA
|33,33%
|6
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGUSENI
|35,29%
|7
|COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI
|36,14%
|8
|SCOALA GIMNAZIALA „SF.STELIAN”, SAT UMBRARESTI DEAL, COMUNA UMBRARESTI
|36,36%
|9
|SCOALA GIMNAZIALA „NEGOITA DANAILA”, SAT BUCESTI, COMUNA IVESTI
|36,59%
|10
|SCOALA GIMNAZIALA „VICTOR ION POPA”, COMUNA IVESTI
|37,50%
|11
|SCOALA GIMNAZIALA „IORGU IORDAN”, LOCALITATEA TECUCI
|37,93%
|12
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT ADAM, COMUNA DRAGUSENI
|38,10%
|13
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA UMBRARESTI
|38,24%
|14
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA POIANA
|40,91%
|15
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.STELIAN”, LOCALITATEA GALATI
|41,18%
|16
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16, LOCALITATEA TECUCI
|41,67%
|17
|SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE IVASCU”, COMUNA CERTESTI
|42,86%
|18
|SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA BARCEA
|42,86%
|19
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SUHURLUI
|43,75%
|20
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FARTANESTI
|43,86%
|21
|SCOALA GIMNAZIALA „FLOREA JULEA”, COMUNA NEGRILESTI
|44,00%
|22
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALASESTI
|44,00%
|23
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GOHOR
|44,12%
|24
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14, LOCALITATEA TECUCI
|44,44%
|25
|SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA”, SAT TALPIGI, COMUNA GHIDIGENI
|45,45%
|26
|SCOALA GIMNAZIALA „GABRIEL DRAGAN”, COMUNA NICORESTI
|46,00%
|27
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GHIDIGENI
|46,51%
|28
|SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA „CONSTANTIN PUFAN”, LOCALITATEA GALATI
|46,67%
|29
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA JORASTI
|48,28%
|30
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA VARLEZI
|48,39%
|31
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGANESTI
|48,78%
|32
|SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. ANDREI”, LOCALITATEA GALATI
|49,28%
|33
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VIOLETA”, COMUNA PECHEA
|50,00%
|34
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LICURICI”, LOCALITATEA GALATI
|50,00%
|35
|SCOALA GIMNAZIALA „ALEXEI MATEEVICI”, COMUNA MOVILENI
|50,00%
|36
|SCOALA GIMNAZIALA „TUDOR PAMFILE”, COMUNA TEPU
|50,00%
|37
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SENDRENI
|50,00%
|38
|SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA LIESTI
|50,00%
|39
|SCOALA GIMNAZIALA NR.26, LOCALITATEA GALATI
|50,00%
|40
|SCOALA PROFESIONALA „HORTENSIA PAPADAT BENGESCU”, COMUNA IVESTI
|50,00%
|41
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARLECHINO”, LOCALITATEA GALATI
|51,28%
|42
|LICEUL TEHNOLOGIC „OVID CALEDONIU”, LOCALITATEA TECUCI
|51,32%
|43
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD
|51,39%
|44
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT FANTANELE, COMUNA SCANTEIESTI
|51,72%
|45
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MATCA
|52,08%
|46
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, LOCALITATEA GALATI
|52,50%
|47
|SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU”, LOCALITATEA TECUCI
|52,63%
|48
|SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL”, LOCALITATEA GALATI
|52,73%
|49
|SCOALA GIMNAZIALA „SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA”, COMUNA SMARDAN
|53,06%
|50
|SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU MORUZI”, COMUNA PECHEA
|53,13%
|51
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GRIVITA
|53,13%
|52
|SCOALA GIMNAZIALA „ELENA NEGRI”, COMUNA COSTACHE NEGRI
|53,85%
|53
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FRUMUSITA
|53,85%
|54
|LICEUL TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU
|54,35%
|55
|SCOALA GIMNAZIALA „ANGHEL RUGINA”, LOCALITATEA TECUCI
|54,55%
|56
|SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE CANTEMIR”, COMUNA MATCA
|54,55%
|57
|SCOALA GIMNAZIALA NR.33, LOCALITATEA GALATI
|55,56%
|58
|COLEGIUL NATIONAL „CALISTRAT HOGAS”, LOCALITATEA TECUCI
|56,25%
|59
|SCOALA GIMNAZIALA „DOAMNA NICA”, COMUNA VALEA MARULUI
|56,25%
|60
|SCOALA GIMNAZIALA „UNIREA”, COMUNA BRANISTEA
|56,41%
|61
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9, LOCALITATEA GALATI
|56,67%
|62
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7, LOCALITATEA GALATI
|56,92%
|63
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64, LOCALITATEA GALATI
|57,14%
|64
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA LIESTI
|57,14%
|65
|SCOALA GIMNAZIALA NR.17, LOCALITATEA GALATI
|58,33%
|66
|SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA „CONSTANTIN PAUNESCU”, LOCALITATEA TECUCI
|58,33%
|67
|SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE POALELUNGI”, COMUNA MASTACANI
|58,54%
|68
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CROITORASUL CEL VITEAZ”, LOCALITATEA GALATI
|59,26%
|69
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CAMIL RESSU”, LOCALITATEA GALATI
|59,38%
|70
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, LOCALITATEA GALATI
|59,38%
|71
|SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL NICOLAE”, COMUNA LIESTI
|59,46%
|72
|SCOALA GIMNAZIALA „PROF.EMIL PANAITESCU”, COMUNA CUDALBI
|59,52%
|73
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, COMUNA MATCA
|60,00%
|74
|LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL BUJOR”, ORAS BERESTI
|60,00%
|75
|PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR GALATI
|60,00%
|76
|SCOALA GIMNAZIALA „LUDOVIC COSMA”, LOCALITATEA GALATI
|60,00%
|77
|SCOALA GIMNAZIALA ADVENTISTA, COMUNA MATCA
|60,00%
|78
|LICEUL TEHNOLOGIC „RADU NEGRU”, LOCALITATEA GALATI
|60,61%
|79
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA PRIPONESTI
|60,71%
|80
|LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN”, LOCALITATEA GALATI
|61,06%
|81
|LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA CARAGIANI”, LOCALITATEA TECUCI
|61,18%
|82
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MUNTENI
|61,29%
|83
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36, LOCALITATEA GALATI
|61,54%
|84
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT UNGURENI, COMUNA MUNTENI
|61,54%
|85
|SCOALA GIMNAZIALA NR.10, LOCALITATEA GALATI
|61,54%
|86
|SCOALA POSTLICEALA “CAROL DAVILA”, MUNICIPIUL TECUCI
|61,54%
|87
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI
|61,67%
|88
|GRADINITA „VERDE”, MUNICIPIUL GALATI
|62,50%
|89
|SCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA”, COMUNA CUZA VODA
|62,50%
|90
|SCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA”, LOCALITATEA TECUCI
|62,79%
|91
|COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, LOCALITATEA GALATI
|62,92%
|92
|SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN OCTAVIAN IOSIF”, LOCALITATEA TECUCI
|63,64%
|93
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BARCEA
|63,64%
|94
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL”, LOCALITATEA GALATI
|64,18%
|95
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CODRUTA”, LOCALITATEA GALATI
|64,29%
|96
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”, LOCALITATEA TECUCI
|64,29%
|97
|SCOALA GIMNAZIALA „NATALIA NEGRU”, COMUNA BUCIUMENI
|64,29%
|98
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MOTANUL INCALTAT”, LOCALITATEA GALATI
|64,41%
|99
|SCOALA GIMNAZIALA „LASCAR CATARGIU”, COMUNA SCHELA
|64,71%
|100
|SCOALA PROFESIONALA SPECIALA „EMIL GARLEANU”, LOCALITATEA GALATI
|64,77%
|101
|SCOALA GIMNAZIALA „IULIA HASDEU”, LOCALITATEA GALATI
|64,86%
|102
|SCOALA GIMNAZIALA „VASILE SEICARU”, COMUNA OANCEA
|65,00%
|103
|SCOALA GIMNAZIALA „PETRU RARES”, COMUNA FRUMUSITA
|65,52%
|104
|SCOALA GIMNAZIALA NR.16, LOCALITATEA GALATI
|65,71%
|105
|SCOALA GIMNAZIALA „GENERAL DUMITRU DAMACEANU”, COMUNA COSMESTI
|65,96%
|106
|CASA CORPULUI DIDACTIC GALATI
|66,67%
|107
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17, LOCALITATEA TECUCI
|66,67%
|108
|LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE”, LOCALITATEA GALATI
|66,67%
|109
|SCOALA GIMNAZIALA NR.3, LOCALITATEA GALATI
|67,39%
|110
|COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, LOCALITATEA GALATI
|67,53%
|111
|SCOALA GIMNAZIALA NR.22, LOCALITATEA GALATI
|67,65%
|112
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”, LOCALITATEA GALATI
|67,74%
|113
|SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE SI MARIA TASCA”, COMUNA BALABANESTI
|68,18%
|114
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TOM SI JERRY”, LOCALITATEA GALATI
|68,42%
|115
|SCOALA GIMNAZIALA NR.28, LOCALITATEA GALATI
|68,42%
|116
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU”, LOCALITATEA GALATI
|68,75%
|117
|LICEUL TEORETIC „DUNAREA”, LOCALITATEA GALATI
|68,97%
|118
|LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, LOCALITATEA GALATI
|69,57%
|119
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA NAMOLOASA
|69,57%
|120
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BRAHASESTI
|70,00%
|121
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FOLTESTI
|70,00%
|122
|SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE STURDZA”, LOCALITATEA TECUCI
|70,21%
|123
|SCOALA GIMNAZIALA NR.24, LOCALITATEA GALATI
|70,27%
|124
|COLEGIUL NATIONAL „SPIRU HARET”, LOCALITATEA TECUCI
|70,49%
|125
|SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN GH. MARINESCU”, LOCALITATEA GALATI
|70,49%
|126
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA CORNI
|70,83%
|127
|LICEUL TEORETIC “MARIN COMAN”, LOCALITATEA GALATI
|70,97%
|128
|SCOALA GIMNAZIALA „SFINTII IMPARATI”, LOCALITATEA GALATI
|71,15%
|129
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “OMUL DE ZAPADA”, LOCALITATEA GALATI
|71,43%
|130
|SCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA”, LOCALITATEA GALATI
|71,43%
|131
|SCOALA GIMNAZIALA „ION PETROVICI”, LOCALITATEA TECUCI
|71,43%
|132
|SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL GHEORGHE”, COMUNA CUCA
|71,43%
|133
|SCOALA GIMNAZIALA NR.29, LOCALITATEA GALATI
|71,79%
|134
|LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION MEHEDINTI”, LOCALITATEA GALATI
|72,31%
|135
|CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA
|72,53%
|136
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALENI
|72,73%
|137
|LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL DIMO”, MUNICIPIUL GALATI
|72,86%
|138
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39, LOCALITATEA GALATI
|72,97%
|139
|LICEUL TEHNOLOGIC „COSTACHE CONACHI”, COMUNA PECHEA
|73,49%
|140
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SLOBOZIA CONACHI
|73,68%
|141
|LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU”, MUNICIPIUL GALATI
|73,91%
|142
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA TULUCESTI
|74,14%
|143
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „TEDI”, LOCALITATEA GALATI
|75,00%
|144
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA RADESTI
|75,00%
|145
|SCOALA GIMNAZIALA NR.18, LOCALITATEA GALATI
|75,00%
|146
|SCOALA POSTLICEALA „FEG EDUCATION”, MUNICIPIUL TECUCI
|75,00%
|147
|LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE „DUMITRU MOTOC”, MUNICIPIUL GALATI
|75,31%
|148
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „STEP BY STEP”, LOCALITATEA GALATI
|75,86%
|149
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA REDIU
|76,00%
|150
|LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO „TRAIAN VUIA”, MUNICIPIUL GALATI
|76,74%
|151
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALEXUTA” GALATI
|77,00%
|152
|SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE LUCHIAN”, COMUNA PISCU
|77,27%
|153
|SCOALA GIMNAZIALA „VASILE BURLUI”, COMUNA SUCEVENI
|77,27%
|154
|SCOALA POSTLICEALA “SF. VASILE CEL MARE”, LOCALITATEA GALATI
|77,27%
|155
|SCOALA POSTLICEALA “CAROL DAVILA”, LOCALITATEA GALATI
|77,78%
|156
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT SLIVNA, COMUNA BERESTI-MERIA
|78,00%
|157
|SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL NICOLAE”, COMUNA VANATORI
|78,26%
|158
|SCOALA GIMNAZIALA “VICTOR VALCOVICI”, LOCALITATEA GALATI
|78,26%
|159
|COLEGIUL „DANUBIUS” GALATI
|78,26%
|160
|SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE HAGIU”, ORAS TG.BUJOR
|78,57%
|161
|SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL”, LOCALITATEA GALATI
|79,55%
|162
|COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA „ELENA DOAMNA”, LOCALITATEA GALATI
|80,19%
|163
|SCOALA GIMNAZIALA NR.7, LOCALITATEA GALATI
|80,36%
|164
|SCOALA GIMNAZIALA NR.25, LOCALITATEA GALATI
|80,49%
|165
|SCOALA GIMNAZIALA NR.5, LOCALITATEA GALATI
|80,77%
|166
|SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN”, LOCALITATEA GALATI
|81,18%
|167
|SCOALA GIMNAZIALA „SF.TREI IERARHI”, SAT HANU CONACHI, COMUNA FUNDENI
|81,48%
|168
|LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU”, ORAS TG.BUJOR
|81,54%
|169
|LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, MUNICIPIUL GALATI
|81,67%
|170
|LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVITA”, LOCALITATEA GALATI
|81,71%
|171
|SCOALA POSTLICEALA „COMAN”, MUNICIPIUL GALATI
|81,82%
|172
|COLEGIUL NATIONAL „MIHAIL KOGALNICEANU”, LOCALITATEA GALATI
|82,09%
|173
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, LOCALITATEA GALATI
|82,26%
|174
|SCOALA GIMNAZIALA „DAN BARBILIAN”, LOCALITATEA GALATI
|83,02%
|175
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA INDEPENDENTA
|83,33%
|176
|COLEGIUL NATIONAL „COSTACHE NEGRI”, LOCALITATEA GALATI
|83,81%
|177
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT TOFLEA, COMUNA BRAHASESTI
|84,00%
|178
|INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
|84,61%
|179
|SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA CAVADINESTI
|86,21%
|180
|LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN”, LOCALITATE
|86,27%
|181
|SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL IERARH NICOLAE”, COMUNA VLADESTI
|87,50%
|182
|SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE”, LOCALITATEA GALATI
|87,50%
|183
|COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALATI
|87,78%
|184
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ELENA DOAMNA”, LOCALITATEA GALATI
|87,88%
|185
|LICEUL TEORETIC „SFANTA MARIA”, LOCALITATEA GALATI
|88,00%
|186
|SCOALA POSTLICEALA “INTELLECTUM”, LOCALITATEA GALATI
|88,00%
|187
|CLUBUL SPORTIV SCOLAR GALATI
|88,24%
|188
|CLUBUL SPORTIV SCOLAR TECUCI
|88,24%
|189
|SCOALA POSTLICEALA “CHRISTIANA”, LOCALITATEA GALATI
|90,91%
|190
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „NANNY”, MUNICIPIUL GALATI
|91,30%
|191
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CLEVER KIDS”, MUNICIPIUL GALATI
|93,75%
|192
|CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ
|94,12%
|193
|SCOALA POSTLICEALA „FEG”, MUNICIPIUL GALATI
|95,00%
Sursa: Realitatea de Galati