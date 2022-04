Proiectul REXDAN – un proiect de cercetare în valoare de 20 milioane de euro, a fost prezentat în Parlamentul European într-o audiență deosebită.

Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, europarlamentarul Dan Nica alături de Jean-Eric Paquet – Director General de la DG Research and Inovation au prezidat întâlnirea la care, pe lângă delegația universității, au participat Aida LIHA MATEJICEK – Head of Unit – Administrative Capacity Building and Programme Implementation II, DG REGIO, Apostolia KARAMALI – Head on Unit, Unit R&I Actors and Research Careers, Michael VORLÄNDER, Head of Unit, Education and Research, Permanent Representation of the Federal Republic of Germany, reprezentanți ai Serbiei, Austriei, Republicii Moldova, Bulgariei precum și numeroși europarlamentari.

Infrastructura de cercetare, prin componentele fixă și mobilă, este unică în Europa, fiind apreciată la scenă deschisă de către toți specialiștii europeni.

Sursa: Realitatea de Galati