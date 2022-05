In noaptea de vineri spre sambata, Politia Locala Galati a fost sesizata prin dispecerat cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice într-o zonă rău famata a municipiului.

La fata locului s-a deplasat o echipa formata din doi politisti locali. La adresa respectiva cei doi politisti locali au gasit trei persoane ce au refuzat sa se legitimeze. A fost necesara interventia echipei in vederea conducerii si identificarii acestora la sediul Politiei Locale. In acel moment s-a declansat de catre locatarii blocului respectiv o ,,canonada” in urma careia au fost aruncate de la geamurile imobilului, de catre ocupantii acestuia, mai multe obiecte si parti de mobilier.

Drept urmare un politist local a fost lovit la cap de un asemenea ,,proiectil” suferind mai multe leziuni majore ce au declansat o hemoragie masiva in zona capului.

Avand in vedere aceasta situatie s-a cerut interventia unor echipe suplimentare, atat de la Politia Locala cat si a celor specializate ale Politiei Romane, in vederea detensionarii situatiei, a anuntat Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Funcţionarilor „Meridian” într-un comunicat de presă.

Ulterior cele trei persoane au fost conduse la sediul Politiei Romane in vederea efectuarii cercetarilor necesare.

In urma informatiilor obtinute pana in prezent persoanele respective sunt in stare de libertate fara sa se ia nicio masura impotriva lor.

In ceea ce priveste situatia politistului local, acesta a fost supus mai multor proceduri si analize (inclusiv tomografie) si se afla in continuare sub observatie, desi a fost externat.

Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, luni, 9 mai, s-a inregistrat un dosar penal pentru comiterea infractiunii de ultraj.

sursa: Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Funcţionarilor „Meridian”

Sursa: Realitatea de Galati