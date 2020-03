Cosmin Filer a preluat inițiativa și a început să producă viziere pentru medici.

Pentru a produce acest tip de echipament este nevoie de Pet-G 0.5 mm (plexic), arici de 2cm lățime și burete. Cu aceste 3 materiale și multă îndemânare, Cosmin produce zeci de viziere care sunt distribuite medicilor și farmaciștilor. Semimaraton Galați susține inițiativa și a deschis o pagină unde oricine poate dona.

1. Cum ti-a venit aceasta idee? Ai avut materialele necesare de la inceput?

Am furat ideea de la viziere.ro de la bun început. Am comandat materialele deoarece aveam toate necesare pentru producerea lor, am downloadat proiectul de pe site-ul lor viziere.ro și primul set de viziere a fost ca al lor. După am regândit proiectul și zic eu l-am îmbunătățit.

2. Vizierele le distribui gratuit?

Vizierele le distribui gratuit. Am avut donații din partea prietenilor la 3 zile după ce am început producerea lor, am comandat alte materiale. La încă 2 zile de la începerea proiectului au intervenit și cei de la Fundația Comunitară Galați, iar acum facem viziere, achiziționăm bonete, ciupici, mănuși și măști medicale. Primul colet deja a sosit la sediul iPrint.



3. Cate viziere reusesti sa faci zilnic?

În funcție de zi, în jur de 100 de viziere.

4. Crezi ca nevoia de viziere se va acutiza?

Nevoia de viziere este continuă în momentul de față, deoarece suntem în pragul de sus al epidemiei și un spital are o necesitate de minim 300 viziere pentru personalul medical. Primim foarte multe cereri pentru Poliție, penitenciare, spitale din alte orașe, lucrători comerciali sau instituții bancare.