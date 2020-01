Brăileanul Costel Mazâlu și gălățeanul Laurențiu Cobzaru, au organizat de Ziua Unirii Principatelor un ultramaraton sub deviza ”Alergăm pentru mobilitate şi viaţă independentă”. Ultramaratonul desfășurat pe distanţa Brăila – Focşani a avut ca scop susținerea unor cauze caritabile ale asociațiilor „Special Frends Brăila‟ și „Motivation România‟.

Toţi cei care doresc să sprijine sportivii paralimpici şi să susţină practicarea sportului de către persoanele cu dizabilităţi brăilene o pot face în contul deschis la BRD Brăila: RO11BRDE090SV38465850900.

Fundaţia Motivation România- Proiectul “Fondul Scaunelor Rulante” al Fundaţiei “Motivation” România îşi propune să vină în ajutorul persoanelor cu dizabilităţi din România, prin donarea de scaune rulante, potrivite şi personalizate. Cei care vor să sprijine proiectul fundaţiei o pot face printr-o donaţie în contul deschis la BCR: RO98RNCB007101142739 0030

Purtând drapelul naţional, brăileanul Costel Mazâlu și gălățeanul Laurențiu Cobzaru au plecat, aproape de miezul nopţii, din faţa Primăriei Brăila, pe traseul Muchea – Latinu – Măxineni – Corbu Nou – Gulianca – Măicăneşti – Râmniceni – Slobozia Boteşti – Tătăranu – Bordeasca Veche – Gologanu – Milcovu, cu punct final Primăria Focşani, traseul fiind de aproximativ 90 de kilometri.

Efortul celor doi – respectiv Laurenţiu Cobzaru, angajat MApN, Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Smârdan, Poliţia Militară, şi Costel Mazâlu, angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dunărea Brăila – este dedicat sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi de la Asociaţia „Special Friends” Brăila şi Fundaţia „Motivation” Romania.

Dorinţa celor doi maratonişti, care şi-au propus să marcheze astfel momentul istoric 24 ianuarie, este aceea de a strânge cât mai multe donaţii pentru cele două ONG-uri, fonduri care vor fi folosite pentru promovarea sportului în rândul persoanelor cu dizabilităţi, respectiv pentru achiziţionarea de scaune rulante potrivite pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii.

Cei doi nu se vor opri aici și duminică, 26 ianuarie, de la ora 10.00, în Parcul Monument din Brăila, vor organiza un nou cros umanitar, ”Să dăruim șansă Dariei”.

”Când simți că nu mai poți, tot mai poți puțin. Asta credem și noi despre părinții Dariei. Deși povara grea pe care o poartă pe umeri părinții, Gabriel Gugui, tatăl și Adriana Gugui, mama, n-o mai pot duce singuri, cu siguranță vor exista aripi de îngeri care să se zbată pentru sănătatea Dariei.

Daria, la rându-i, înger cu ochi de smarald, suflet naiv și încercat prea devreme, luptă firav, la doar 5 anișori, cu o nemiloasă boală autoimună. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, micuța a avut parte și de alte complicații, care au întârziat intervențiile, iar ochișorul stâng suferă acum de cataractă, conducând la scăderea vederii sub 1%, recuperarea fiind posibilă în mulți ani de tratament. Șansele la o viață normală vin de la o clinică din Istanbul, dar familia, deja trecută prin încercări grele este epuizată financiar, suma 15.000 de euro.

De aceea, vă cere ajutorul tuturor, să fiți miracolul lor, să fiți speranță pentru Daria, iar pentru asta are nevoie de ajutorul nostru. Așadar, indiferent de vârstă, condiție fizică ori performanțe sportive vă invităm la un cros umanitar, maxim 10 ture, in jurul Orăselul Copiilor, ce va avea loc pe data de 26 ianuarie 2020, ora 10:30 în Parcul Monument. Este distanța care îi poate aduce eroinei noastre Daria Gugui şansa la o noua viață, prin plata tratamentului mult prea costisitor pentru familia lui. La fața locului va exista un punct de revitalizare cu apă, batoane energizante, alături de urna special amenajată din partea familiei. În care fiecare va putea să ajute cu cât dorește, in funcție de posibilități. Fiind o activitate caritabilă si nu o competiție sportivă, fiecare va alerga sau va merge, atât cât va putea! Şi, în semn de mulțumire şi recunoștință vă vom înmâna o diplomă de participare, pentru generozitatea si bunăvoința a dumneavoastră. În plus, primii princhindei ce vor reuşi să ajungă la linia de start, dupa prima tură alergată în jurul Orăselul Copiilor vor primi o diplomă şi o medalie. Este momentul să-i motivăm pe princhindeii noștri şi să îi rasplătim, invățându-i totodată că săvârșirea unei fapte bune nu ține cont de vârstă. Mulțumim pe această cale sponsorilor noștri, care au ales să ne fie alături şi în această campanie. Ne inclinăm in fața bunavoinței lor! De la mic la mare, dragi prieteni, alergători de performanță, amatori, iubitoare mămici, iubitori tătici, scumpi bunici, voi puternici elevi și studenți, stimate doamne, domnișoare si stimați domni , sunteti așteptați în Parcul Monument, sa fiti alaturi de Daria Gugui!” este mesajul transmis de cei doi militari dedicați unor cauze umanitare prin proiectul ”Fii tu un erou”.

Cei care vor să o ajute și nu pot ajunge la crosul umanitar din 26 ianuarie, îi pot oferi Dariei șansă și pot dărui cât în următoarele conturi: RO49INGB0000999906231406 – RON, RO42INGB0000999909174803 – EURO. Titular: Adriana Gugui