Călin Georgescu propune naționalizarea: „Totul la popor”

Călin Georgescu revine în atenția publică cu un plan economic radical.

Invitat joi seară în emisiunea lui Marius Tucă, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a detaliat conceptele de patriotism economic și suveranitate economică, termeni care au stârnit numeroase controverse în spațiul public.

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024, și-a detaliat viziunea radicală asupra economiei în cadrul unei intervenții recente, punând accent pe conceptele de patriotism și suveranitate națională. În viziunea sa, patriotismul economic se traduce prin capacitatea unei țări de a-și administra și întreține singură resursele, fără dependențe externe. Mai mult, Georgescu definește suveranitatea economică drept procesul prin care toate bunurile strategice și resursele naturale revin în posesia națiunii, sub un control democratic strict.

Naționalizarea ca instrument al suveranității

Întrebat direct dacă acest demers echivalează cu naționalizarea, Georgescu a confirmat fără ezitare, argumentând că nicio formă de guvernare de până acum, fie ea comunistă sau capitalistă, nu i-a oferit poporului român adevărata suveranitate. Potrivit acestuia, naționalizarea pe care o propune ar însemna trecerea activelor strategice în proprietatea cetățenilor, astfel încât aceștia să fie beneficiarii direcți ai bogățiilor țării.

Critici la adresa „băieților deștepți” din energie

Pentru a ilustra discrepanțele din sistemul actual, acesta a oferit un exemplu comparativ între micii producători și marii jucători de pe piața de energie. Georgescu a criticat birocrația excesivă care impune certificate de producător țăranilor ce vând legume în piață, în timp ce sectorul energetic ar fi dominat de grupuri de interese. În opinia sa, „băieții deștepți” din energie funcționează după reguli diferite, fiind favorizați de un sistem care exclude controlul real al statului sau al cetățeanului.

Susținere pentru moțiunea PSD-AUR și predicții externe

Dincolo de planurile economice, Georgescu a salutat acțiunile politice recente din Parlament, felicitând PSD și pe George Simion pentru succesul moțiunii de cenzură. Acesta a descris colaborarea dintre cele două formațiuni drept un „prim pas spre reconcilierea națională”. În plus, pe plan extern, fostul candidat a lansat o prognoză optimistă, afirmând cu încredere că războiul din Ucraina se va încheia prin semnarea unui acord de pace până la sfârșitul acestui an.