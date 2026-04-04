Trei răniți după o explozie într-un boloc din Galați: mai mulți locatari, evacuaţi de urgenţă

Explozie puternică în această dimineață într-un bloc din Galați. Trei persoane au ajuns de urgență la spital. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Deflagrația s-a produs la etajul al patrulea al imobilului din cauza unei scurgeri de gaze de la o butelie nemontată corespunzător, spun pompierii.

Din motive de siguranță, au fost evacuate persoanele aflate la etajele 3 și 4 ale blocului, pentru a preveni alte posibile incidente. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a vedea exact ce s-a întâmplat acolo.

Reprezentanţii ISU atrag atenţia asupra respectării stricte a măsurilor de siguranţă în utilizarea buteliilor şi instalaţiilor de gaz, pentru a evita producerea unor astfel de evenimente care pot pune vieţi în pericol.