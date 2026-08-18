Reactorul 2 de la Cernavodă este oprit, dar autoritățile dau asigurări: sistemul energetic rămâne stabil

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 15:48

Sistemul energetic național rămâne stabil după oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă, iar autoritățile susțin că necesarul de energie poate fi acoperit în această perioadă.

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