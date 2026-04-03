Nava spaţială Orion a părăsit orbita Pământului

Misiunea către Lună a început oficial

Cei patru astronauţi aflaţi la bordul navei spaţiale Orion au părăsit orbita Pământului şi se îndreaptă spre Lună.

Ei au finalizat cu succes manevra critică de aprindere a motorului, care va propulsa capsula în călătoria sa. Arderea a durat puţin sub şase minute, mai exact 5:55 minute.

Oficialii au declarat că totul s-a desfăşurat bine. Astfel, misiunea către Lună a început oficial. "Un moment extrem de important, deoarece până acum exista posibilitatea revenirii pe Pământ în cazul apariţiei unor probleme”, relatează BBC