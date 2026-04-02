FRF anunță finalul mandatului lui Mircea Lucescu: „Mulțumim, Il Luce!
Federația Română de Fotbal a anunțat oficial încheierea mandatului lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer al echipei naționale.
Momentul marchează finalul celui de-al doilea mandat al tehnicianului la conducerea primei reprezentative, după cel din anii ’80, când a reușit calificarea istorică la Campionatul European din 1984.
Într-un mesaj oficial, FRF i-a mulțumit lui Lucescu pentru contribuția sa de peste șase decenii în fotbal, atât ca jucător, cât și ca antrenor, subliniind impactul major pe care l-a avut asupra mai multor generații.
Președintele Răzvan Burleanu a evidențiat devotamentul și pasiunea antrenorului, spunând că acesta a demonstrat, încă o dată, atașamentul față de echipa națională.
Oficialul a mai precizat că experiența lui Mircea Lucescu nu se va pierde, acesta urmând să fie cooptat într-un nou rol în cadrul federației, în perioada următoare.
Retragerea lui „Il Luce” de pe bancă închide un capitol important din istoria fotbalului românesc, lăsând în urmă o carieră remarcabilă și o moștenire greu de egalat.
