Conform unui sondaj realizat de INSCOP, înaintea moțiunii de cenzură, PSD și AUR capitalizează din această criză politică, în timp ce PNL și USR-PLUS înregistrează o scădere.

Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obține 35, 4%, în timp ce PNL ar ajunge la la 21,9%

Cei de la AUR sunt pe val și ar obține 17,1%, în timp ce USR-PLUS se află într-o scădere vizibilă și ar obține doar 9,8%.

Notă: Datele sondajului de opinie la nivel national au fost culese în perioada 15 – 27 septembrie 2021. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul a fost realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project .

Sursa: Realitatea din AUR