Reportaj exclusiv în laboratorul secret al Poliției Române, unde sunt analizate drogurile consumate de tinerii români. Substanțele care fac ravagii sunt din ce în ce mai inovative, au spus specialiștii care nu au vrut să își dezvăluie identitatea de teamă să nu devină o țintă pentru traficanții sau consumatorii de droguri. Au fost și situații în care, ca să vândă cât mai multă marfă, dealerii au combinat cocaina cu .. făina.

Pentru ca este o realitate cu care ne confruntam in fiecare zi, iar consumul de droguri pare sa fi scapat de sub control, am venit la laboratorul central de analiza si profil a drogurilor, ni s-a permis accesul, vom sta de vorba cu cei mai buni specialist ai Poliției Române sa intelegem ce li se vinde tinerilor naivi.

– E o intreaga nebunie, lumea vorbeste si statisticile arata asta, ca tot mai multi tineri consuma droguri. In momentul de fata, dintre probele care ajung aici la dumneavoastra, cu ce substanțe va confruntati cel mai des?

– ”Ele difera de la an la an. Anul trecut am avut peste 22 de mii de probe, din acestea vreo 15 la suta ar insemna substanțe care nu sunt stupefiante sau psohitrope. Daca ma pun in locul consumatorului, nu stiu ce cumpar, eu cumapar un praf. Daca va uitati acolo vedeti ca e stropit, acolo e o placuta si dureaza 30 de minute sa imi dau seama daca e cocaina sau THC acolo.”

– Poate ca tinerii, din dorinta de a cumpara ceva mai ieftin, nu mai țin cont neapărat de ce ajunge în ei, de ce nenorocire bagă în ei, ati sesizat vreo combaintie extrem de periculoasa.

– ”Combinație extrem de periculoasa nu am vazut, de cele mai mule ori, 99% din cazuri este un drog, atat, nu un amestec, dar acesta poate fi amestecat cu adjuvanti. În momentul de față nu exisya fentanyl in Romania, pe consumatori nu exista. A fost o singura captura de fentanyl de un kilogram jumate, dar a fost luata in momentul in care a fost introdusa in tara”, a spus specialistul din laboratorul secret al poliției.