In aceasta dimineata, la intrarea in tura, zeci de polițiști de la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Galați au refuzat sa mai inceapa munca, în semn de protest față de condițiile în care lucrează și de nivelul scăzut al salariilor. Angajatii au ramas in fata Penitenciarului Galati, detinutii fiind supravegheati in continuare de politistii care au lucrat in tura de noapte.

Politistii de la Penitenciarul Galati, membrii ai Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare și ai Sindicatului Phoenix, s-au aflat ieri in greva japoneza, iar astăzi dimineață, la ora 6.30. au declanșat un protest care va dura 4 ore.

Aceștia cer Guvernului sa elimine inechitățile salariale din sistemul public prin aplicarea integrală a Legii 153/2017. De asemenea, se solicita acordarea normei de hrană și a normei de echipare la valorile actualizate, stoparea modificării legii pensiilor militare în privința modificării vârstei de pensionare și a calculului pensiilor precum si anularea interdicției angajărilor în sistemul penitenciar pentru ocuparea funcțiilor și posturilor vacante, deficitul de personal fiind foarte mare.

”Decizia de reluare a activităților sau de menținere a refuzurilor de muncă suplimentară aparține sindicatelor organizatoare și va reprezenta voința membrilor de sindicat semnatari. Acțiunea de miercuri 31 mai 2023 reprezintă un prim avertisment pentru guvernanți precum și dovada că suntem determinați să încetăm activitățile. În luna iunie vom crește blocajul de la minim 4 ore la minim 4 zile, dacă revendicările noastre sunt ignorate, acțiunea urmând să fie susținută cu mitinguri în fața unităților Poliției Penitenciare. Guvernul va trebui să identifice soluții alternative pentru misiunile de pază, escortare și supraveghere din penitenciare” au precizat sindicalistii din sistemul penitenciarelor.

Sursa: Realitatea de Galati