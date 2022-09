FC Braşov a cedat cu 1-2 la Galaţi, după un meci de mare luptă.

După un meci de mare luptă, în care s-a depus foarte mult efort, şi care s-a jucat mai mult la mijlocul terenului, FC Braşov a cedat cu scorul de 2-1 în meciul disputat, astăzi, în deplasarea de la Galaţi, cu Oţelul. Golurile gălăţenilor au fost marcate de Nica şi Mitoi, în timp ce pentru braşoveni a redus din diferenţă pe final de meci Rareş Lazăr, cel mai bun stegar de pe teren.

Ambele echipe au început meciul cu foarte multă determinare, însă fără mari ocazii de poartă. Primul s-a făcut remarcat portarul stegar, Sebastian Micu, care în minutul 20 a respins în corner un şut din colţul careului mare. În minutul 24, stegarul Lazăr Rareş a prins un şut senzaţional, din prima, de la aproximativ 30 de metri, însă portarul Dur-Bozoancă a respins în corner. În minutul 34 Mitoi a reuşit să deschidă scorul, cu un şut simplu din 6 metri.

Repriza a doua s-a jucat cam în acelaşi mod, cu mingi lungi şi risipă mare de efort. În minutul 54 Cojan a făcut 2-0 cu un şut din 18 metri care a prins vinclul porţii. După acest gol, stegarii au ieşit mai mult la atac. În minutul 65 Adi Chică-Roşă a luat faţa portarului gălăţean, a preluat, însă a reluat în plasa laterală, iar în minutul 77 Vadim Covalciuc a şutat puţin peste poartă din 14 metri.

În minutul 88, stegarul Rareş Lazăr l-a ameninţat din nou pe Dur-Bozoancă, cu o lovitură de cap respinsă de goalkeeper în corner. În minutul 89 acelaşi Rareş Lazăr a reuşit să înscrie cu capul, după un corner executat de pe partea dreaptă a atacului braşovean.

“Un meci pe care l-am început prost. Am jucat sub nivelul nostru în prima repriză. O victorie meritată a Oţelului, chiar dacă noi am ratat trei situaţii mari de a înscrie, în primul rând ca şi determinare. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de situaţiile avute. Am făcut un joc prost şi asta a fost istoria meciului. Am arătat în repriza a doua mai bine, dar am luat gol la început, apoi am alergat după un gol care a venit târziu şi n-am mai putut să intrăm în meci. Sunt nemulţumit de prima repriză, sunt nemulţumit de nivelul pe care l-am arătat astăzi, şi din punctul meu de vedere nu meritam nimic mai mult”, a declarat Dan Alexa.

Oțelul Galați a jucat în formula: Dur-Buzoancă – Yabre, Neagu, Cisotti (min. 80 Bokhashvili), Rus, Azinovic, Gorovei (min. 73 Markovic), Cîrjan, Mitoi (min. 73 Maxim), Jardan (min. 7 Nica, min. 80 Panait), Nedelea

În acest meci FC Brașov a jucat în formula: Sebastian Micu – Andrei Marc, Ivan Fustar (Joao Amorim min. 25), Igor Jovanovic (Vadim Covalciuc min. 67) – Marius Burlacu, Rareş Lazăr, Vasile Constantin, Zoran Mitrov (Tudor Oltean min. 46), Daniel Dumbravă – Eduard Lambrinoc (Tudor Cociş min. 46) – Milcho Angelov (Adi Chică-Roșă min. 46).