Academia GREENSTEEL din cadrul LIBERTY Galați a lansat înscrierile pentru Școala de Vară, unul dintre cele mai importante programe de internship demarate de companie. În fiecare an, LIBERTY Galați întâmpină o nouă generație de studenți entuziaști pe platforma siderurgică pentru a contribui la construirea viitorului GREENSTEEL.

Școala de Vară, aflată la cea de-a douăsprezecea ediție, se desfășoară timp de două luni și jumătate, în perioada 12 iulie – 22 septembrie 2023. Studenții și proaspeții absolvenți care aleg să se înscrie la Școala de Vară vor fi implicați în operațiunile siderurgice, vor învăța despre companie și despre planurile sale de transformare GREENSTEEL. Tinerii vor avea ocazia să lucreze într-un mediu provocator alături de mentorii și specialiștii platformei siderurgice, să participe la cursuri de formare și să își dezvolte abilitățile de comunicare și de lucru în echipă, de care este mare nevoie pentru a deveni profesioniști.

Academia GREENSTEEL își propune să perfecționeze forța de muncă actuală a companiei și să încurajeze accesul noilor angajați în industrie. Cursul „Descoperă GREENSTEEL” se desfășoară în prezent la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați pentru studenții și absolvenții interesați să descopere tehnologiile viitorului în producția de oțel verde.

Mihaela Vereș, Manager Resurse Umane pentru LIBERTY România, a declarat: „Suntem foarte încântați să lansăm înscrierile pentru Școala de Vară, un program de internship pe care îl derulăm cu succes în fiecare an începând cu 2012. Îi invităm pe studenții și absolvenții din Galați, dar și din județele învecinate, să ni se alăture în activitățile noastre și în planurile GREENSTEEL. Oferim mediul ideal pentru ca tinerii să se dezvolte și să facă pași importanți în carieră și invit cât mai multe persoane să se alăture familiei noastre.”

De la lansarea sa, aproape 500 de studenți au absolvit Școala de Vară, iar 158 dintre ei s-au alăturat companiei. Unul dintre aceștia este Cristian Grosu, care a participat la Școala de Vară în 2019, după ce a absolvit Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, iar acum este inginer suport în cadrul Departamentului Mentenanță Centrală al LIBERTY Galați.

Cristian încurajează tinerii studenți și absolvenți să aplice și să beneficieze de această oportunitate: „Personal, am văzut stagiul de la Școala de Vară ca pe o rampă de lansare pentru cariera mea profesională imediat după absolvire. În cadrul acestui program am avut ocazia să lucrez la un proiect cu aplicabilitate practică, din care am putut acumula o multitudine de cunoștințe. Intership-ul a culminat cu prezentarea proiectului pentru reprezentanții companiei, o ocazie excelentă de a-mi evalua munca. Am ales să continui ca angajat al companiei după încheierea programului, astfel încât am putut aprofunda și dezvolta în continuare ceea ce începusem în timpul Școlii de Vară.”

Pe toată perioada programului, studenții vor fi plătiți și vor beneficia de toate facilitățile pe care le oferă calitatea de angajat. Pentru participanții care locuiesc în afara regiunii Galați-Brăila, compania asigură cazare.

Candidații pot accesa proiectele pe website-ul https://libertysteelgroup.com/ro/cariere/internship/ și pot trimite CV-urile la adresa [email protected] până la data de 30 aprilie.

Alina Stanciu Head of Communications – CEE LIBERTY Steel Group +40 730 551 551 [email protected] Patrick Toyne-Sewell Head of Communications – Europe GFG Alliance +44 7767 498 195 [email protected]

Sursa: Realitatea de Galati