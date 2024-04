Realitatea PLUS a difuzat încă o înregistrare bombă despre cazul afaceristului Cătălin Hideg, căruia influentul cuplu care a condus cândva SRI (Coldea-Dumbravă) i-a promis să îl scape de problemele pe care le avea în justiție, contra unor sume cu multe zerouri, în euro.

DAN TOCACI: Eu de unde să știu?

CĂTĂLIN HIDEG: Fără mine au vreo valoare alea?

DAN TOCACI: Problema ta să ți-o spun acum. Dacă alea ies undeva…

CĂTĂLIN HIDEG: Ți-am zis că nu facem asta.

DAN TOCACI: Deci dacă alea… ca să-ți explic.

CĂTĂLIN HIDEG: Nu s-a gândit cineva la asta.

DAN TOCACI: Hai să-ți explic ce se întâmplă. Nu, deci hai să-ți explic ce se întâmplă. Deci dacă alea apar undeva… În primul rând o casă privată și fără aprobarea cuiva l-ai înregistrat și e de dosar penal. Dacă l-ai înregistrat și pe Trăilă, la avocat, acolo e și mai mare. Pe 23, ca să-ți spun, pe 23 tu ai proces. Dacă ăștia se supără și îți fac dosar penal pe bună dreptate…m-ai înțeles? Tot ce au construit ei, tot ce au construit ca să-ți îmbuneze avocat… pe judecător, corect, și să renunțe dup-aia, se anulează tot. Că ei te-au prezentat că ești băiat bun. Că e prima abatere. Că nu faci rău. Că BEEP mea și BEEP mea și BEEP mea, ai înțeles? Deci eu ți-am zis.

CĂTĂLIN HIDEG: Mă ameninți sau ce?

DAN TOCACI: Da\” nu te ameninț, eu îți spun ce ai făcut tu și este foarte clar. Ai înregistrat.

CĂTĂLIN HIDEG: Iar tu crezi asta?

DAN TOCACI: Da, mă! Eu cred asta. Deci dacă tu crezi că nu-i așa, nu-i ok! Deja a apărut. Eu de exemplu de ce n-au venit la mine „băi, Dane, ne-ai înregistrat”. De ce n-au venit la mine să-mi spună? Că știau că sunt prietenul tău și la cât m-am rugat și cât am stat, „băi, hai te rog eu mult, hai că e băiat bun, uite i s-a întâmplat”. „Asta a fost. Nu e nici primul, nici ultimul nu știu ce”. Te-am rugat. Te-am rugat frumos de treaba asta. Așa, și? De ce nu a apărut? Dacă era să vină pe filiera lor că au făcut ei… nu mai veneau la mine, bă, mânca-ți-aș, să-mi spună! Adică cum?

Înregistrează ei să dea ei mai departe? Deci asta… Las-o așa! Ai făcut-o! Decât atât îți spun, eu nu te ameninț! Eu ți-am spus ce se întâmplă. Pentru că oamenii ți-au pus sufletul pe masă. Oamenii au fost corecți. Nu vor să-ți facă niciun rău.

CĂTĂLIN HIDEG: Și ce fac? Eu nu știu situația. Voi ziceți că am spus niște BEEP pe care mi le aruncați mie în cap.

DAN TOCACI: Bă, da de ce mi le aruncă mie?

CĂTĂLIN HIDEG: Eu acum ce fac?

DAN TOCACI: O să te ajute! Eu știu ce o să facă. O să te ajute. Eu ți-am spus, închide…

CĂTĂLIN HIDEG: Nu m-a mai sunat nimeni.

DAN TOCACI: Bă, tu ce ai vrea bă acum?

CĂTĂLIN HIDEG: Acum ce să fac? Îl mai sun? Suntem supărați, nu suntem supărați…mai vorbim, nu mai vorbim? Ce vrei să fac?

DAN TOCACI: Tu îți faci o imagine acum. Tu ai niște imagini, vrei să faci pe stilul de zici că ești tras la indigo ca Florian. Bă, dacă s-au întâmplat niște lucruri odată… Deci dacă înainte eu, când mă oprea poliția și treceam și îmi luam permisul… nu se mai poate acum. S-au terminat! Tot ce s-a făcut acum 10,15,20 de ani când se făceau… Acum nu se mai poate! Acum vine, ai…trebuie să ai așa, ca în Statele Unite: trebuie să ai un avocat foarte bun care să se ocupe de tine și cu judecătorul să vorbească. Da? Ți-a rezolvat o problemă. Așa, o parte. Trebuie să ai răbdare, răbdare și să mergi să aștepți, să aștepți asta. Tu ce vrei acum? Tu vrei cum făcea Florian? „Băi Mariane, vorbește bă cu nașul tău, cu domn\” profesor să se ducă să dea cu pumnul în masă și să mă lase pe mine ăștia în pace. Să mă lase în pace că eu am fost corect, mă! Eu n-am furat bani! Eu n-am furat bani din casă! Eu n-am făcut banii ăia! Eu nu le-am făcut pe alea! Eu am fost corect și a venit sistemul să-l mănânce. Și îl acuză că ăla așa, că a făcut.” Așa faci și tu.

CĂTĂLIN HIDEG: Și ți se pare că ăla a făcut? Poate a făcut și el, dar nu în halul în care au zis…

DAN TOCACI: Bă, așa a făcut și am mai spus. Terminați-vă că am mai văzut. A călcat pe cuvânt. A plecat de la Cluj, l-au salvat de la Cluj și l-au lăsat cu ochii în soare. Și am încheiat subiectul. Nu mai stau să…

REPLICA NOUA!!!!!!! CĂTĂLIN HIDEG: Păi și trebuia sa fie șantajat?

Păi, dacă el a făcut ce le-a făcut?

CĂTĂLIN HIDEG: Ce le-a făcut? Le-a dat mai mulți bani. Câți bani le-a dat?

DAN TOCACI: Și mai mulți bani.. Păi și ce, l-a obligat cineva?

CĂTĂLIN HIDEG: Nu da…

DAN TOCACI: Păi și atunci?

CĂTĂLIN HIDEG: El a dat bani și dup-aia tot el e ăla băgat la pușcărie?

DAN TOCACI: Păi nu mă…el a vrut să ia bani…să dea bani. A zis că îi îmbârligă pe toți cum a zis el. Dacă a mers odată cu așa… Da nu mai stau să mai discut! M-am săturat, mă doare capul! Eu atât spun. Stai în banca ta. Stai în banca ta și ai răbdare. Atât îți spun să faci. Dacă mai aud, crede-mă, și ți-o spun de pe acum…dacă eu mai aud în oraș că mai îmi vine vreo fată, că mai vorbești cu cineva pe subiectul ăsta din acest moment, crede-mă că cu mine ai terminat-o definitiv!

CĂTĂLIN HIDEG: Da cu cine să vorbesc?

DAN TOCACI: Nu mai… Băi vere! Eu când mergeam la mese când stăteai cu Bahmuțeanca, cu toți ăia…

CĂTĂLIN HIDEG: Bă, da\” lasă-mă, n-am mai vorbit de două luni cu fata aia…

DAN TOCACI: Băi, lasă! Mă, da\” până atunci nu ai vorbit? Nu ai…

CĂTĂLIN HIDEG: Stai mă, îți aduci aminte…

DAN TOCACI: Da mă, îmi aduc, pentru că ăsta este felul meu…

CĂTĂLIN HIDEG: Mi-ai zis: „Nu mai vorbi, nu te duce la presă, nu fă\” scandal cu mine.”

DAN TOCACI: Deci te-am rugat frumos!

CĂTĂLIN HIDEG: Nu-i spune! Nu spun la nimeni că ești nenorocit, că n-ai credite, că n-ai bani, că n-ai fonduri europene, că ți s-a închis tot, că nu pot participa la proiecte acum de cercetare. Că ți-au luat clădirea de 10 milioane de euro, stau și mă uit la ea, băga-mi-aș BEEP în morții lor!

Mă doare-n BEEP, că nu mai pot de jegoși! Ce mi-au făcut ticăloșii ăștia de la EPPO. (Parchetul European – n.red.)

DAN TOCACI: Bun. Și de ce nu te-ai dus la poliție?

CĂTĂLIN HIDEG: Ce efect avea?

DAN TOCACI: Cât timp a durat?

CĂTĂLIN HIDEG: Trei ani de zile mi-au mermelit dosarul ăsta.

DAN TOCACI: Ți-au mermelit dosarul.

CĂTĂLIN HIDEG: Și auzi ce BEEP mea, am stat trei ani liniștit? Am stat și eu 20 de ani fără probleme. Ce vrea să facem? Este o firmă ok, e o firmă curată…dă-l în BEEP mea, hai să-l BEEP.

DAN TOCACI: Tu ai gândit în felul următor, îți spun eu.

CĂTĂLIN HIDEG: Tu știi câtă lume am văzut ultimele luni? Sunt oameni nenorociți pe vrăjeli de-astea!

DAN TOCACI: Da, da. Sunt o grămadă.

CĂTĂLIN HIDEG: Și câte exemple am văzut eu? Oameni nenorociți pe vrăjeli de astea.

DAN TOCACI: Da, da.

CĂTĂLIN HIDEG: Eu bag mâna în foc că lui Florian al tău sigur i-au făcut-o la mișto. I-au inventat acolo niște…

DAN TOCACI: Nu, nu, nu! Deci nu-mi spune mie, că eu știu mai bine.

CĂTĂLIN HIDEG: Ce puteau să fure atât de mult ca să-l bage la pușcărie? Sau să-i închidă firma sau să-i pună pe toți pe burtă direct.

DAN TOCACI: Băi, n-am timp. N-am timp să vorbesc cu Florian acum. Este o chestie de onoare pe care n-a respectat-o. Și am încheiat subiectul.

CĂTĂLIN HIDEG: Dar nu trebuie să vorbești. Te întreb că ai zis că a furat.

DAN TOCACI: Da, a furat, da. A furat. A furat bani din firmă. L-a furat pe Dobrescu. Dacă vrei să-ți spun așa, l-a furat pe Dobrescu. Da? Eu, că amândoi suntem parteneri am încredere în tine și după aia zici „bă Dane, condu\” tu firma, condu\” tu Sanimed, că tu știi” și tu după aia scoteai bani din firmă și îți plăteai. Avea telefoane tot neamul lui, mașină scoasă pentru aia, se furau bani din firmă și se băgau facturi pe nașpa. Ce vrei să-ți mai spun mai multe? Vrei să-ți mai spun? Intrăm însă în niște subiecte despre care nu are rost să vorbesc acum! Lasă-mă în BEEP mea, că eu știu despre ce vorbesc! Că dacă sunt aici și nu m-am aruncat de la etaj și nu sunt la doi metri sub pământ sau la pușcărie. Am fost corect. Și în fața lui Dumnezeu sunt corect.

CĂTĂLIN HIDEG: Exact.

DAN TOCACI: Nu sunt impecabil! M-ai înțeles? Iar eu aici ce vreau să spun… Eu sunt acum, ți-am spus-o fii atent. Dacă astea ajung, și uită-te în ochii mei ce spun, dacă astea ajung pe mâna cui nu trebuie, principalul om pe care îl va prelua și voi fi folosit…pe tine nicio problemă, tu te duci în BEEP mea te duci la chiftele cu praștia la pușcărie, da? Dar pe mine mă perpelesc nevinovat. De ce? Că am vrut să te ajut. Și se vor folosi de mine ca să dea în alții. Da? Să dea în niște oameni care mi-au făcut mie bine. Gen Romprest, gen aia, gen aia. M-ai înțeles? Asta îți spun. Dacă intră pe o…

CĂTĂLIN HIDEG: Ce treabă am eu?

DAN TOCACI: Bă! Dacă intră pe subiectul lu\” Realitatea PLUS, acolo… or să se folosească de mine! Ce nu înțelegi? Chiar ești… zici că nu te…

CĂTĂLIN HIDEG: Da cine are cu tine, mă nebunule, ceva? Dilăule.

DAN TOCACI: Au cu Romprestul, dar eu lucrez la Romprest.

CĂTĂLIN HIDEG: Ce cauți în ecuația asta? Eu nu înțeleg.

DAN TOCACI: Păi dacă eu sunt pe înregistrări! Cum ce caut?

CĂTĂLIN HIDEG: Unde ești, mă? Ai văzut tu înregistrarea?

DAN TOCACI: Da mă, da. Bă, tu crezi că…

CĂTĂLIN HIDEG: Și de unde o au, mă? Dacă e înregistrare, de unde o au? Nu știu. Colegii lor care l-au înregistrat i-au dat-o lui?

DAN TOCACI: Care mă… „colegii lui l-au înregistrat”?

CĂTĂLIN HIDEG: Nu știu mă cine a înregistrat.

DAN TOCACI: Bă, tu crezi că se înregistrează…

CĂTĂLIN HIDEG: Cine i-a dat-o, mă?

DAN TOCACI: Nu știu.