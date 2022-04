Studenţii de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi au creat îngheţata de afine cu capsule de ulei esenţial de trandafir, care are proprietăţi de calmare a tusei. Potrivit creatorului produsul, Isabela Anghel, masterand în nutriţie, anul II la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, îngheţata cu afine şi ulei esenţial de trandafir este naturală 100%, nu are conservanţi, stabilizatori sau coloranţi.

„Este vorba de îngheţată de afine în care am introdus aromă de trandafir sub formă încapsulată, este o inovaţie de fapt. De asemenea, aroma de trandafir este puţin folosită în produse de îngheţată şi sperăm să reprezinte senzaţia verii. Inovaţia constă în capsularea uleiului de trandafir pur sub formă de pulbere ca să nu-şi piardă caracteristicile şi să poată fi regăsit integral în îngheţată. Aroma uleiului esenţial de trandafir se va elibera treptat şi va lăsa un post-gust foarte plăcut, care va dura câteva ore după ce îngheţata a fost consumată. Gustul vine mai mult din baza de lapte şi din afine, dar datorită acestei arome de trandafir are proprietăţi de calmare, liniştire, inclusiv de calmare a tusei. O îngheţată care să facă bine la tuse, care să calmeze gâtul copiilor. Este o noutate. Nu are deloc conservanţi, este doar pe bază de lapte, este cu ou. Nu are stabilizator, niciun fel de colorant, doar produse naturale‘, a declarat, miercuri, Isabela Anghel.

Produsul inovativ va fi prezentat într-o sesiune de comunicări ştiinţifice şi într-un concurs gastronomic, urmând să fie produs într-o gelaterie.

„Ar putea să apară la gelaterie, într-un cornet sau pahar. Preţul pe cupă ar fi în jur de 6 lei. Este un preţ mic, având în vedere că o îngheţată care nu are deloc lapte este 5 lei’, a precizat Isabela Anghel.

sursa: Agerpress