AUR s-a grăbit cu solicitarea privind alegerile anticipate. Așa crede consultantul politic, Miron Mitrea, și pune cererea radicală pe seama absenței specialiștilor din partidul lui George Simion. „AUR se grăbește. AUR nu este în situația ca, dacă vor fi alegeri anticipate și nu vor fi probabil, să aibă un scor care să-i permită să guverneze. Toată povestea cu alegerile anticipate este folosită ca să nu fie obligați să vină cu niște soluții economice. În mod normal, un partid care n-ar fi populist ar veni să spună: în locul ordonanței adoptate pe Energie trebuie venit cu măsura asta, asta și asta. AUR nu poate pentru că nu are specialiști, dar are oameni abili politic și este un partid populist”, a arătat invitatul permanent al emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea Plus. Miron Mitrea a apreciat că sintagma „Partidul Unic PNL – PSD” este inspirată politic, dar AUR nu a reușit să arate că este o alternativă, cel puțin deocamdată.

Sursa: Realitatea Din PSD