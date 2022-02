In luna februarie 2022, in cadrul unei actiuni de control realizat la un atelier de reparatii autovehicule din municipiul Tecuci ca urmare a unei sesizari primite, comisarii din cadrul Comisariatului Judetean Galati al Garzii Nationale de Mediu au constatat neconformitati cu legislatia de mediu in vigoare in ceea ce priveste depozitarea selectiva a deseurilor de plastic si hartie/carton generate din activitatea desfasurata si evidenta acestora.

In urma controlului au fost stabilite masuri de intrare in legalitate in ceea ce priveste valorificarea deseurilor reciclabile existente pe amplasament prin operatori economici autorizati si inscrierea in evidenta gestiunii deseurilor a tuturor categoriilor de deseuri generate din activitate.

Ca urmare a neconformitatilor constatate, s-a aplicat sanctiune contraventionala prevazuta de HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare, pentru nerespectarea art. 9, lit. b).

Sursa: Realitatea de Galati