Echipa lui Dan Barna a câștigat cele mai multe voturi la alegerile USR-PLUS pentru Biroul Național, adunând circa 57% din voturi (14 mandate din 24). Echipa lui Cioloș, recent votat ca președinte al USR-PLUS, a obținut 33,6% (8 mandate). Celelalte două mandate au revenit echipei #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România, din care a făcut parte primarul municipiul Brașov. La Congres au votat 1170 de delegați, 1150 fiind voturi valide, iar 20 de voturi au fost anulate. Alegerea membrilor BN s-a făcut proporțional, în funcție de procentul obținut de fiecare listă de candidați și nu în ordinea numărului de voturi obținute de fiecare candidat în parte.

Președintele USR-PLUS Brăila, Ionuț Cătălin Stancu, candidat pe lista echipei lui Dan Barna, unde s-a clasat pe locul 17 ca număr de voturi în această echipă. Deși a obținut mai multe voturi decât fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, cel care a obținut cele mai multe voturi în echipa lui Dacian Cioloș, Stancu nu a prins loc în noul Birou Național al USR-PLUS din care a făcut parte la acest Congres. Stancu a obținut 414 voturi, în timp ce Voiculescu a avut 378. Dacă s-ar fi luat în considerare strict numărul de voturi obținut de fiecare candidat la funcțiile din Biroul Național, echipa lui Barna ar fi avut 22 de locuri, iar echipa Cioloș doar două locuri. Au rămas în afara Biroului Național, printre alții, senatorul de Diaspora Mihail Radu Mihai, fostul ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman, europarlamentarii Ramona Strugariu, Nicu Ștefănuță, Alin Mituță, fostul prefect al Bucureștiului Alin Stoica sau deputatul de Iași, Cosette Paula Chichirău.

Lista celor 24 de membri ai Biroul Național USR-Plus este formată din:

Drulă Cătălin — USR PLUS la guvernare 2024 — Vicepreședinte

Vlad Vasile Voiculescu — Uniți, Reușim! — Vicepreședinte

Barna Dan-Ilie — USR PLUS la guvernare 2024 — Vicepreședinte

Moșteanu Liviu-Ionuț — USR PLUS la guvernare 2024 — Vicepreședinte

Anca Dana Dragu — Uniți, Reușim! — Vicepreședinte

Allen Coliban — #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România. — Vicepreședinte

Năsui Claudiu Iulius Gavril — USR PLUS la guvernare 2024 — Vicepreședinte

Dragoş Ioan Tudorache — Uniți, Reușim! — Membru BN

Ghinea Cristian — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Botoș Vlad Marius — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Andrei Răzvan Lupu — Uniți, Reușim! — Membru BN

Ion Stelian-Cristian — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Dacian Julien Ciolos — Uniți, Reușim! — Membru BN*

Prună Cristina-Mădălina — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Oana Silvia Ţoiu — Uniți, Reușim! — Membru BN

Dehelean Silviu — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Cătălin Teniță — #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România. — Membru BN

Mihaiu Radu Nicolae — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Ioana Mihăila — Uniți, Reușim! — Membru BN

Mălureanu Liviu — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Miruța Radu-Dinel — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Dragoş Nicolae Pîslaru — Uniți, Reușim! — Membru BN

Panait Radu — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Locul lui Dacian Cioloș, care a fost ales președinte al USR-PLUS cu 50,9% din voturile membrilor, va fi luat de Monica Elena Berescu, deputat de Iași, următorul candidat ca număr de voturi pe lista lui Cioloș.