Un bărbat de 63 ani din Galaţi a plecat să muncească la o stână din Zimnicea, însă nu a fost plătit deloc. Sătul să muncească din greu fără să primească salariul promis, a decis să se întoarcă acasă, la Galaţi. Cum nu avea niciun bănuţ, a pornit spre casă pe jos. Patru zile a mers pe jos şi a reuşit să parcurgă 130 de km, până la Bucureşti unde a văzut câţiva jandarmi şi s-a oprit sa întrebe care este drumul spre Galaţi.

„Băieți, încotro e Galațiul? Nu am bani de bilet și aș vrea să ajung acasă, la familia mea. De patru zile merg pe jos. Am plecat de la Zimnicea și abia azi am ajuns in București.” s-a adresat gălățeanul jandarmilor bucureșteni.