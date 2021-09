Într-o scrisoare deschisă adresată membrilor USR PLUS, co-preşedintele Dan Barna le solicită acestora „mobilizare şi responsabilitate”, arătând că „nimeni nu are dreptul să blocheze dreptul la vot al membrilor USR PLUS”. În document, Barna îl atacă pe Dacian Cioloş, la care se referă folosind sintagme precum „contracandidatul nostru” sau „copreşedintele de până acum”.

„Sunt nevoit să observ cum un proces electoral organizat îndelung, pe baze bipartizane şi proceduri consensual şi unanim agreate ajunge să fie terfelit din calcule electorale. Da, procesul de unificare a bazelor de date, organizat de o Comisie tehnică cu membri egali din USR şi din PLUS, a înregistrat inerent erori. Copreşedintele de până acum se comportă ca şi cum nu a fost deloc implicat – nici la comisia paritară, nici la procedurile adoptate în unanimitate. Ca şi cum, ironic, nu a fost acolo”, scrie Barna, adresându-se colegilor săi.

Precizând că el îi apreciază pe toţi membrii partidului, indiferent de formaţiunea din care aceştia provin, Barna reclamă că în campania internă pentru alegerile din USR PLUS se folosesc eu metode pe care nu şi le„ imagina într-un partid decent: înregistrări pe ascuns, scurse trunchiat în presă, vânătoare de vrăjitoare şi perdele de fum” aruncate în ochii membrilor USR PLUS.

„Îi apreciez pe membrii noştri exPLUS şi îi consider colegii şi prietenii noştri. Contracandidatul nostru în schimb alege să arunce o umbră pe toţi membrii exUSR, într-o vânătoare de vrăjitoare pe care nu o înţeleg, menită parcă să divizeze iremediabil, nu să unească. Pentru unii pare că victoria e mai importantă decât viitorul nostru comun şi relevanţa USR PLUS pentru viitorul României. (…) Munca noastră de ani de zile e pusă la îndoială în fervoarea electorală de pârjolit toată truda şi efortul de cinci ani de construcţie a unui brand USRPLUS respectat şi susţinut de atâta lume”, mai transmite Dan Barna.

Acesta face referire la informaţii apărute în spaţiul public, potrivit cărora un membri de partid decedat ar fi votat la primul tur al alegerilor interne pentru preşedinţia USR PLUS.

„Văd cum, în loc să urmeze procedura agreată unanim de Biroul Naţional, o parte din Comisia Electorală devine o „comisie de comisari inchizitori”, intră cu picioarele în familia unuia dintre noi şi inventează un mort, care chipurile ar fi votat la alegeri. Cazul ajunge rapid în presă, atent manipulat. Cum se simte oare acel om – repet, membru USR PLUS, coleg de-al nostru – când se vede acuzat pe grupuri şi în presă în mod samavolnic precum în securismele anilor 50`? Acuzat de faptul că îl cheamă la fel ca pe tatăl său, care a încetat din viaţă în urmă cu un an. Dumnezeu să-l ierte. S-a gândit vreo clipă echipa contracandidatului la ce înseamnă asta pentru USRPLUS atunci când au decis perfect asumaţi să arunce în spaţiul public această manipulare calomnioasă? Mi-e greu să cred. Singura noastră armă în faţa acestei distrugeri intenţionate şi iresponsabile este prezenţa masivă la vot. În primul tur am fost mândru şi v-am lăudat pentru participarea a peste 73% dintre voi la vot. E nevoie de un efort şi mai mare”, se mai arată în scrisoarea ui Dan Barna.

În aceeaşi scrisoare, fostul preşedinte al USR susţine că unii dintre membrii fostei USR îi reproşează că a greşit atunci când i-a convins să voteze fuziunea cu PLUS şi că reproşurile merg mai departe, unul dintre aceştia susţinând că Barna i-a convins să fuzioneze cu o „bază de date de e-mailuri!”

„Buna-credinţă e cel mult idealism, nu greşeală. Simt în continuare că nu am greşit, şi împreună suntem mai puternici, dar dreptul de vot este al oamenilor, nu al emailurilor. Hai să arătăm în continuare că suntem oameni vii, mulţi, implicaţi şi care votează! Contez pe tine pentru asta!”, i-a răspuns, public, Barna.

Acesta cere ca fiecare preşedinte de filială să se asigure că fiecare membru din registrul electoral cunoaşte calendarul alegerilor şi „poate să îţi exprime în mod real votul”.

„Mă sunaţi mulţi dintre voi că se dau telefoane la membrii foşti USR, telefoane anonime, inchizitoriale cu ameninţări ridicole. Nimeni nu are voie să timoreze pe nimeni în această campanie, dreptul de vot al fiecărui membru e sfânt, pentru că fără acest drept USR PLUS nu mai reprezintă nimic. Pentru fiecare astfel de situaţie vă încurajez să vă adresaţi comisie electorale. (…) Am încredere că spiritul USRPLUS va merge mai departe puternic şi consecvent pe direcţia pe care împreună am construit-o şi o susţinem. Şi nu spre o potenţială împăciuire despre care am auzit ieri dimineaţă de la Dacian, cu un premier incapabil să conducă o coaliţie, premier care a agresat şi umilit USRPLUS”, le mai transmite Barna colegilor săi.

El le cere acestora să voteze şi să sune, fiecare, încă trei colegi ca să îi convingă pe aceştia să voteze.